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Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

18.08.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'den 28 yaşındaki Rebecca Joynes isimli genç öğretmen, 15 yaşındaki bir öğrencisiyle iki kez cinsel ilişkiye girmekle suçlandı. Dün ilk kez mahkemeye çıkan Jones, her iki suçlamayı da reddetti ve herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Henüz 28 yaşında genç bir öğretmen olan Rebecca Joynes, Ekim 2021'e kadar uzandığı tahmin edilen birkaç olayla suçlandı. İki kez 15 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen öğretmen, suçlamaları reddetti.

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KASITLI OLARAK DOKUNDU

Joynes'un, yasal nedenlerle adı açıklanamayan çocuğa kasıtlı olarak dokunduğu iddia edildi. Salfordlu kadın, kefaletle serbest bırakıldı. Ayrıca 18 yaşın altındaki kişilerle gözetimsiz temas etmesi de yasaklandı.

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İŞİNDEN OLDU

istismar

Olayın ardından Joynes, okuldaki görevinden uzaklaştırıldı ve artık ilgili eğitim kurumu tarafından istihdam edilmediği bildirildi.

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DAVA TARİHİ AÇIKLANDI

Okul yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmanın ardından Yargıç Rachel Smith davalıya, Ekim ayında iki duruşmanın daha beklendiğini söyledi. Dört gün sürmesi beklenen davanın tarihi ise Mayıs olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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