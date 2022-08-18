Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Henüz 28 yaşında genç bir öğretmen olan Rebecca Joynes, Ekim 2021'e kadar uzandığı tahmin edilen birkaç olayla suçlandı. İki kez 15 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen öğretmen, suçlamaları reddetti.

KASITLI OLARAK DOKUNDU

Joynes'un, yasal nedenlerle adı açıklanamayan çocuğa kasıtlı olarak dokunduğu iddia edildi. Salfordlu kadın, kefaletle serbest bırakıldı. Ayrıca 18 yaşın altındaki kişilerle gözetimsiz temas etmesi de yasaklandı.

İŞİNDEN OLDU

Olayın ardından Joynes, okuldaki görevinden uzaklaştırıldı ve artık ilgili eğitim kurumu tarafından istihdam edilmediği bildirildi.

DAVA TARİHİ AÇIKLANDI

Okul yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmanın ardından Yargıç Rachel Smith davalıya, Ekim ayında iki duruşmanın daha beklendiğini söyledi. Dört gün sürmesi beklenen davanın tarihi ise Mayıs olarak belirlendi.



