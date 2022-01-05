Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Erkek arkadaşının evinde tampon buldu! Kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için seri numarasını araştırdı

Erkek arkadaşının evinde tampon buldu! Kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için seri numarasını araştırdı

05.01.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britanya’nın Liverpool kentinde yaşayan Lois Saunders isimli genç bir kadın, TikTok’ta paylaştığı gönderisiyle erkek arkadaşının kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için başvurduğu yöntemi açıkladı. Erkek arkadaşı Finn Denny’nin evinde kendisine ait olmayan tampon kutusu bulan Saunders, üretici firmayı arayarak seri numarasından üretilme tarihini öğrendi.

Erkek arkadaşının evinde tampon buldu! Kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için seri numarasını araştırdı

Liverpool’da yaşayan 23 yaşındaki Lois Saunders isimli genç kadın erkek arkadaşının kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için dedektiflere taş çıkartan bir yol seçti. Erkek arkadaşının evindeki gardırobun altında bir rimel ve bir kutu tampon bulan Saunders, bunların kendisine ait olmadığını fark edince araştırmalarını derinleştirdi. Erkek arkadaşının ihanetini öğrenmek isteyen kadın kimsenin aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdu ve kutunun üzerindeki seri numarasını firmaya göndererek üretim yılını öğrenmek istediğini belirtti.

İşteyken yatak odasına gizli kamera koyan kadın gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradıİşteyken yatak odasına gizli kamera koyan kadın gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı

ÜRETİCİ ŞİRKETTEN YARDIM İSTEDİ

1

Erkek arkadaşı Finn ile romantik dakikalar geçirdiği sırada gardırobun altındaki nesnelerin dikkatini çektiğini belirten Saunders, “Finn’in kucağına uzanmıştım gözüme dolabın altındaki şeyler takıldı. Gidip aldığımda bana ait olmayan bir rimel ve tampon görünce sinirlenerek, ‘Bu ne, kimin bu’ diye sordum” diyerek durumu anlattı. Rimel ve tampon kutusunu gördükten sonra erkek arkadaşının şaşkınlık yaşadığını dile getiren Saunders, Finn’in eve başka bir kadın gelmediğini ve dolabın altındaki eşyaların eski kiracıya ait olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Erkek arkadaşının açıklamasından tatmin olmayan Saunders, durumdan emin olmak için ise kutunun üzerinde seri numarasının fotoğrafını çekti ve üretici firmaya bir mail gönderdi. Mailde Saunders, “Bunu erkek arkadaşımın dolabının altında buldum o nedenle araştırma yapıyorum.” notunu ekledi.

YANITI GECİKMEDİ

3

Firmanın müşteri hizmetlerinde görevli olan Grace isimli bir çalışan şaşkınlık yaratan maile cevap vererek kutunun 11 Aralık 2019 tarihinde üretildiğini söyledi. Şirketin cevabından sonra rahatladığını ifade eden Grace, “Bu tarih Finn’in taşınmasından çok önce. Ayrıca yaptığım araştırmalarda ondan önce dairede beraber yaşayan bir grup kadın olduğunu öğrendi” diye konuştu.

Saunders’in ihaneti araştırmasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklama kullanıcıları ikiye böldü. Kimi kullanıcıların onun bir dahi olduğunu söylerken kimileri ise davranışın psikopatça olduğunu dile getirdi. Saunders’in paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Karısını aldatırken görüntülü diafona yakalandı! Sosyal medyadan eşi ifşa ettiKarısını aldatırken görüntülü diafona yakalandı! Sosyal medyadan eşi ifşa etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çıkardığı gazı kavanozlara koyup satarak binlerce dolar kazanıyordu! Stephane Matto, aşırı talebe yetişmek için hastanelik olduÇıkardığı gazı kavanozlara koyup satarak binlerce dolar kazanıyordu! Stephane Matto, aşırı talebe yetişmek için hastanelik oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Koronavirüsü atlattı, semptomunu anlattı! “Sürekli geğiriyorum”Koronavirüsü atlattı, semptomunu anlattı! “Sürekli geğiriyorum”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Göğüs ölçülerini eleştirmişlerdi! “Kendime engel olamıyorum”

Göğüs ölçülerini eleştirmişlerdi! “Kendime engel olamıyorum”

Reklam panolarına yapıştırdı! Taliplerine seslendi

Reklam panolarına yapıştırdı! Taliplerine seslendi

Kilo eleştirilerine cevabı sert oldu! Eski halini paylaşarak...

Kilo eleştirilerine cevabı sert oldu! Eski halini paylaşarak...

İlginizi Çekebilir

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Kahvede yepyeni bir tat arayanlara en iyi moka pot önerileri

Bikiniyle kahve servis ediyor! “Erkeklerin...”

Bikiniyle kahve servis ediyor! “Erkeklerin...”

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! 2022 tahminlerini şaşırttı

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.