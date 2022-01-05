Erkek arkadaşının evinde tampon buldu! Kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için seri numarasını araştırdı

Liverpool’da yaşayan 23 yaşındaki Lois Saunders isimli genç kadın erkek arkadaşının kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek için dedektiflere taş çıkartan bir yol seçti. Erkek arkadaşının evindeki gardırobun altında bir rimel ve bir kutu tampon bulan Saunders, bunların kendisine ait olmadığını fark edince araştırmalarını derinleştirdi. Erkek arkadaşının ihanetini öğrenmek isteyen kadın kimsenin aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdu ve kutunun üzerindeki seri numarasını firmaya göndererek üretim yılını öğrenmek istediğini belirtti.

ÜRETİCİ ŞİRKETTEN YARDIM İSTEDİ

Erkek arkadaşı Finn ile romantik dakikalar geçirdiği sırada gardırobun altındaki nesnelerin dikkatini çektiğini belirten Saunders, “Finn’in kucağına uzanmıştım gözüme dolabın altındaki şeyler takıldı. Gidip aldığımda bana ait olmayan bir rimel ve tampon görünce sinirlenerek, ‘Bu ne, kimin bu’ diye sordum” diyerek durumu anlattı. Rimel ve tampon kutusunu gördükten sonra erkek arkadaşının şaşkınlık yaşadığını dile getiren Saunders, Finn’in eve başka bir kadın gelmediğini ve dolabın altındaki eşyaların eski kiracıya ait olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Erkek arkadaşının açıklamasından tatmin olmayan Saunders, durumdan emin olmak için ise kutunun üzerinde seri numarasının fotoğrafını çekti ve üretici firmaya bir mail gönderdi. Mailde Saunders, “Bunu erkek arkadaşımın dolabının altında buldum o nedenle araştırma yapıyorum.” notunu ekledi.

YANITI GECİKMEDİ

Firmanın müşteri hizmetlerinde görevli olan Grace isimli bir çalışan şaşkınlık yaratan maile cevap vererek kutunun 11 Aralık 2019 tarihinde üretildiğini söyledi. Şirketin cevabından sonra rahatladığını ifade eden Grace, “Bu tarih Finn’in taşınmasından çok önce. Ayrıca yaptığım araştırmalarda ondan önce dairede beraber yaşayan bir grup kadın olduğunu öğrendi” diye konuştu.

Saunders’in ihaneti araştırmasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklama kullanıcıları ikiye böldü. Kimi kullanıcıların onun bir dahi olduğunu söylerken kimileri ise davranışın psikopatça olduğunu dile getirdi. Saunders’in paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.



