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Erkek arkadaşının ihanetini öğrenmek için dedektiflere taş çıkarttı! Sosyal medyada popüler oldu

23.11.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Partnerlerden birinin aldattığından şüphe edildiğinde işler içinden çıkılmaz noktalara ulaşabilir. Şüpheyle birlikte gelen merak ve üzüntü duygusu çoğu zaman ihaneti öğrenmek için kişileri kamçılar. İhanete uğradığını ispat etmek isteyen Chloe isimli bir kadın TikTok hesabından kendi deneyimini anlattı. Paylaşımı kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaştı.

Erkek arkadaşının ihanetini öğrenmek için dedektiflere taş çıkarttı! Sosyal medyada popüler oldu

Chloe isimli bir kadın aldattığı iddia edilen erkek arkadaşını tam olarak nasıl yakaladığını ayrıntılarıyla anlattı. Sosyal medyanın bütün imkanlarından yararlandığını ifade eden Chloe’nin yöntemleri büyük bir şaşkınlık yarattı. Genç kadının paylaşımına takipçileri, "FBI lütfen onu işe alın” botunu ekledi.

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DERİN BİR ARAŞTIRMA YAPTI

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Erkek arkadaşının ihanetini kanıtlamak için sosyal medya hesaplarını kullandığını ifade eden Chloe, ilk olarak sevgilisinin erkek arkadaşlarıyla gittiğini söylediği mekanı araştırdı. Tüm Instagram Hikayelerini izlemeden önce kendilerini orada etiketleyen "her kızın profilini takip ettiğini" itiraf etti. Sonrasında ise hikayelerin hepsini kendi telefonuna kaydetti ve erkek arkadaşını arka fonda görene kadar görüntülerin her birini yavaşlattı. Sonunda ise bir Instagram hikayesinde erkek arkadaşı ve aldattığı kişiyi fark edebildi.

TAKİPÇİLERİNDEN YORUM YAĞDI

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Chloe’nin takipçileri paylaşımından sonra âdeta ikiye bölündü. Kullanıcıların büyük bir kısmı Chloe’nin tavrının piskopat ve sapıkça olduğu konusunda ortak noktada buluştu. Bir kısmı ise Chloe’ye destek vererek, yaptıklarını dahilik olarak nitelendirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Erkeklerin kadınlara davranış biçimine tepki veriyor. Bizi aptal yerine koymalarına izin vermeyiz. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anladığımızda onun peşini bırakmadan çözmek için uğraşırız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma
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