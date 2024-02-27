Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Erkek bebek bekleyen aile doğumhanede hayatlarının en büyük şokunu yaşadı! Bebek kız çıkınca aile üyeleri bile inanamadı

    Erkek bebek bekleyen aile doğumhanede hayatlarının en büyük şokunu yaşadı! Bebek kız çıkınca aile üyeleri bile inanamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 13:28
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde erkek bebek bekleyen bir ailenin hastanede karşılaştıkları sürprizle şaşkınlık yaşadıkları anlar yer aldı. Erkek bebek bekleyen aile bir anda kız bebeklerini kucaklarına alınca bir süre duruma anlam veremediler. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca beğeni topladı.

    Erkek bebek bekleyerek doğumhaneye giden bir aile hayatlarının en büyük sürprizle karşılaştı. İsmini bile belirledikleri yeğeni kız doğan Alper Kendirli isimli bir kullanıcı o anları sosyal medyadan paylaşınca kullanıcılar arasında popüler oldu. Kendirli'nin 'Şok anı. Bir maşallahınızı alırız' diyerek yaptığı paylaşımında aile üyelerinin yeni doğan bebeğin bulunduğu ünitenin başına giderek, 'Görmeden inanmayız' dedikleri anlar eğlence yarattı.

    1

    O anları sosyal medya kullanıcıları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Gerçekten hem şaşırtıcı hem de sevimli bir an" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aslında çok eğlenceli" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

    Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

     11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulundu

    11 yaşındaki öğrencisini sınıfa kilitleyerek cinsel tacizde bulundu

     Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

    Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

     Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı

    Yetişkin sitesine poz vermek için soyunurken annesine yakalandı

    Bir turist örgü lif satan kadına 75 TL yerine 1750 TL ödedi

    Bir turist örgü lif satan kadına 75 TL yerine 1750 TL ödedi


    youtube


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Tuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdıTuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdı
    Yere çöküp poz verdi! "Şort mu iç çamaşırı mı anlamadık"Yere çöküp poz verdi! "Şort mu iç çamaşırı mı anlamadık"
    Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

    Vergiden, memurun refah payına... O haberlere yalanlama

    Çalışanlar dikkat! Yargıtay bunu yapanı affetmedi: 2 yıl 1 ay hapis cezası

    Çalışanlar dikkat! Yargıtay bunu yapanı affetmedi: 2 yıl 1 ay hapis cezası

    Yere çöküp poz verdi! "Şort mu iç çamaşırı mı anlamadık"

    Yere çöküp poz verdi! "Şort mu iç çamaşırı mı anlamadık"

    Tam 55 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

    Tam 55 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı

    Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"

    Kabusa dönen ilk buluşmasını anlattı! "Ağzından çıktığına inanamadım"

    Tuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdı

    Tuvaletini silmesi için sevgilisini çağırdı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

    Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

    Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.