Erkek bebek bekleyen aile doğumhanede hayatlarının en büyük şokunu yaşadı! Bebek kız çıkınca aile üyeleri bile inanamadı

Erkek bebek bekleyerek doğumhaneye giden bir aile hayatlarının en büyük sürprizle karşılaştı. İsmini bile belirledikleri yeğeni kız doğan Alper Kendirli isimli bir kullanıcı o anları sosyal medyadan paylaşınca kullanıcılar arasında popüler oldu. Kendirli'nin 'Şok anı. Bir maşallahınızı alırız' diyerek yaptığı paylaşımında aile üyelerinin yeni doğan bebeğin bulunduğu ünitenin başına giderek, 'Görmeden inanmayız' dedikleri anlar eğlence yarattı.

O anları sosyal medya kullanıcıları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Gerçekten hem şaşırtıcı hem de sevimli bir an" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Aslında çok eğlenceli" yorumunu ekledi.







