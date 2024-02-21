Bir turist örgü lif satan kadına 75 TL yerine 1750 TL ödedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu... "Eskiden vatandaşımız böyle iyilik yapardı"

Kadiköy vapur seferi sırasında el yapımı örgü liflerini satan yaşlı bir kadın ve yabancı turist arasındaki geçen konuşma herkesin ilgisini çekti. Cep telefonundaki çeviri uygulaması ve yanındaki Türk vatandaşlar sayesinde yaşlı kadınla iletişime geçen turist sattığı liflerin tane fiyatının 75 TL olduğunu öğrendi. Liflerden satın almak isteyen turist 75 TL yerine yaşlı kadına 1750 TL ödedi.
Yaşlı kadın turistin uzattığı parayı 'Bu çok. Neden bu kadar para verdi?' diyerek şaşkınlıkla karşıladı. Turist ise kendisinin ihtiyacı olmadığını söyleyerek lifleri başkasına satması için yaşlı kadına bıraktı. Görüntülerin sonunda ise ikisinin birbirlerine sarıldıkları anlar yer aldı.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülere yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eskiden vatandaşımız böyle iyilik yapardı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Biraz ağlamaya gidiyorum" yorumunda bulundu.
Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Dili, dini,ırkı ne olursa olsun dünya üzerinde iyi ve merhametli insanlar var. İyi ki varlar" yorumunu yaptı.