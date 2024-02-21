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    4. Bir turist örgü lif satan kadına 75 TL yerine 1750 TL ödedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu... "Eskiden vatandaşımız böyle iyilik yapardı"

    Bir turist örgü lif satan kadına 75 TL yerine 1750 TL ödedi! O anlar sosyal medyada gündem oldu... "Eskiden vatandaşımız böyle iyilik yapardı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.02.2024 08:13 | Son Güncelleme:
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    Kadiköy vapurunda ördüğü lifleri satan yaşlı bir kadın ve ismi açıklanmayan bir turistin arasında geçen diyalog kısa sürede gündem oldu. Yaşlı kadının elindeki el örgüsü lifleri gören turist satın almak istedi ve 75 TL yerine 1750 TL ödedi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    Kadiköy vapur seferi sırasında el yapımı örgü liflerini satan yaşlı bir kadın ve yabancı turist arasındaki geçen konuşma herkesin ilgisini çekti. Cep telefonundaki çeviri uygulaması ve yanındaki Türk vatandaşlar sayesinde yaşlı kadınla iletişime geçen turist sattığı liflerin tane fiyatının 75 TL olduğunu öğrendi. Liflerden satın almak isteyen turist 75 TL yerine yaşlı kadına 1750 TL ödedi.

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    ÖDEME YAPTI LİFLERİ DE SATIN ALMADI

    Yaşlı kadın turistin uzattığı parayı 'Bu çok. Neden bu kadar para verdi?' diyerek şaşkınlıkla karşıladı. Turist ise kendisinin ihtiyacı olmadığını söyleyerek lifleri başkasına satması için yaşlı kadına bıraktı. Görüntülerin sonunda ise ikisinin birbirlerine sarıldıkları anlar yer aldı.

    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülere yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eskiden vatandaşımız böyle iyilik yapardı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Biraz ağlamaya gidiyorum" yorumunda bulundu.

    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Dili, dini,ırkı ne olursa olsun dünya üzerinde iyi ve merhametli insanlar var. İyi ki varlar" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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