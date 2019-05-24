Aktör ve model olan 28 yaşındaki Brezilyalı Cristiano Braga, 2012'den beri okulda zorbalık görmekten korkmasına rağmen ipeksi saçlarını uzatmaya devam ediyor.
Saçına olağanüstü bir bakım uygulayan ve tüm olumsuz yorumlara aldırış etmeden saçını uzatmaya devam eden Erkek Rapunzel Cristiano, kadınların ona bu kadar tatlı bukleleri olmasını 'haksızlık' olarak yorumladıklarını ve onu kıskandıklarını söyledi.
Cristiano, Küçük Denizkızı'nınkine benzeyen saçlarını yıkamak sadece 5 dakika sürse de saçlarının bakımı için aloe vera, avokado, nane gibi doğal yağlar kullandığını ve bakımını yaptığı saçlarıyla gurur duyduğunu söyledi.
Çoğu kişi tarafından 'Çirkin kadın' olarak adlandırılmasına rağmen yedi yıldır saçlarını uzatan ve olumsuz yorumlara artık kulak tıkamayı öğrenen genç adam, kadınlara benzetilip cinsiyetleri saptirdığı için de suçlandığını iddia etti.
Erkek Rapunzel Cristiano Braga'nın açıklamaları ise şöyle:
"Saçımı uzatmaya 2012 yılında başladım. Neden uzattığım konusunda bir açıklamam yok. Aynaya baktım ve uzatmaya karar verdim. Uzun saçı her zaman sevmişimdir."
"İnsanlar beni kadın, korkuluk ve süpürge saçlı olarak çağırıyorlardı, aynı zamanda tuhaf ve çirkin olduğumu söylüyorlardı. Saçımı kesebilirlerdi."
"Şu an çok daha fazla soru alıyorum. En tuhafı ise: Saçım çok parladığı için peruk takıp takmadığımdı."
"Ön yargı, günümüzde en yaygın olan ve yıkılması gereken şey."
"Diğer benzer karakter ve kişiler arasında; İsa, John Lennon, Jared Leto, Axle Rose, Rapunzel ve Ariel'e benzetiliyorum. Başıma gelen ilginç olaylardan biri ise; bir grup işitme engelli insanın bana gelip beden dili kullanarak, ünlü birine benzettikleri için bilinen bir grubun üyesi olup olmadığımı sormalarıydı."
"Habersiz bir şekilde saçımın fotoğrafını bile çekiyorlar." diyerek açıklamalarını noktalayan adam, şu anda oyunluk yapıyor ve oyunculuk kariyerinde şimdilik saçlarını bu uzunlukta tutmak için ajansıyla görüşmeler yapıyor.
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