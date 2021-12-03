Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Erkekleri anında aşık eden göz hilesini paylaştı! Sosyal medyada popüler oldu

Erkekleri anında aşık eden göz hilesini paylaştı! Sosyal medyada popüler oldu

03.12.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcısı Sophie-Rose, birinin size anında aşık olmasını sağlayabileceğini iddia ettiği bir psikoloji hilesini paylaştıktan sonra TikTok'ta viral oldu. Bu hilenin karşılıklı iletişimde olduğunuz kişilere yapılması gerektiğini söyledi.

Erkekleri anında aşık eden göz hilesini paylaştı! Sosyal medyada popüler oldu

TikTok kullanıcısı Sophie-Rose, ‘sophieroselloyd’ bakışlar sayesinde kişileri kendinize aşık edebileceğinizi iddia ettiği bir yöntemi paylaştı. Paylaşımı kısa sürede 1.3 milyondan fazla görüntülemeye ulaştı ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Yöntemi denemeyi düşünenler için küçük bir uyarıda bulunan Rose, “Bunu gerçekten sevdiğiniz ve iletişim halinde olduğunuz bir kişi üzerinde denemelisiniz” dedi.

Erkekleri hipnotize ederek aşık olmalarını sağlayan makyaj hilesi sosyal medyada gündem yarattıErkekleri hipnotize ederek aşık olmalarını sağlayan makyaj hilesi sosyal medyada gündem yarattı

“YÜZDEKİ FARKLI NOKTALARA ODAKLANIN”

1

Hayat tüyosu olarak paylaştığı bu yöntemi daha önce uyguladığından söz eden Rose, “Bu yöntemi birebir görüştüğünüzde yaptığınızdan emin olun. Bir gurptaysanız bu durum işe yaramayabilir. Çünkü ortamda bulunan diğer faktörler dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Birkaç saniye içinde yüzündeki farklı noktalara odaklanın. İlk saniyede sol gözüne, ikinci saniyede dudaklarına ve üçüncü saniyede sağ gözüne bakın” dedi.

Rose bu püf noktasının işe yaraması için iki tarafında konuşmadığı bir anın seçilmesini uygun bulduğunu dile getirdi. Çünkü iki tarafından diyalog halinde olduğu anlarda gözlerle iletişim kurmanın mümkün olmadığını dile getiren Rose, “Her şeyin kaynağı gözlerinizde. Doğru zamanda doğru kişiye yaptığınızda sonuca inanamayacaksınız” dedi.

Rose’in paylaşımı kısa sürede 230 bin beğeniye ulaştı ve binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları yöntemi deneyeceklerini belirterek ilginç bulduğunu da belirtti.

Kocasının annesi ve kız kardeşiyle beraber olmasına izin verdiğini söyleyen kadın sosyal medyada gündem yarattıKocasının annesi ve kız kardeşiyle beraber olmasına izin verdiğini söyleyen kadın sosyal medyada gündem yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
PARTNERMurat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!Murat Yıldırım'dan bir ilk: Yaş 11!
Burnunun tam ucunda! “Sevimli görünüyorsun”Burnunun tam ucunda! “Sevimli görünüyorsun”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İnsanları uzaylıların yarattığını söyledi! Çırılçıplak dolaştı

İnsanları uzaylıların yarattığını söyledi! Çırılçıplak dolaştı

Onu milyonlar izliyor! Sosyal medya hesabı askıya alındı

Onu milyonlar izliyor! Sosyal medya hesabı askıya alındı

Hastalığı nedeniyle ‘kurt adama’ dönüştü! Görenler inanamadı

Hastalığı nedeniyle ‘kurt adama’ dönüştü! Görenler inanamadı

Sosyal medya onları konuşuyor! Aşkları viral oldu

Sosyal medya onları konuşuyor! Aşkları viral oldu

İlginizi Çekebilir

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Kışa hazırlıklı girmek isteyenlere 250 TL altında kaban önerileri

Katilinin ismini söyledi! Cinayetinin gizemini çözdü

Katilinin ismini söyledi! Cinayetinin gizemini çözdü

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

Şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

Evlendiği seks bebeği kırılmıştı! Bu sefer balayından paylaştı

Evlendiği seks bebeği kırılmıştı! Bu sefer balayından paylaştı

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.