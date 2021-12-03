Erkekleri anında aşık eden göz hilesini paylaştı! Sosyal medyada popüler oldu

TikTok kullanıcısı Sophie-Rose, ‘sophieroselloyd’ bakışlar sayesinde kişileri kendinize aşık edebileceğinizi iddia ettiği bir yöntemi paylaştı. Paylaşımı kısa sürede 1.3 milyondan fazla görüntülemeye ulaştı ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Yöntemi denemeyi düşünenler için küçük bir uyarıda bulunan Rose, “Bunu gerçekten sevdiğiniz ve iletişim halinde olduğunuz bir kişi üzerinde denemelisiniz” dedi.

“YÜZDEKİ FARKLI NOKTALARA ODAKLANIN”

Hayat tüyosu olarak paylaştığı bu yöntemi daha önce uyguladığından söz eden Rose, “Bu yöntemi birebir görüştüğünüzde yaptığınızdan emin olun. Bir gurptaysanız bu durum işe yaramayabilir. Çünkü ortamda bulunan diğer faktörler dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Birkaç saniye içinde yüzündeki farklı noktalara odaklanın. İlk saniyede sol gözüne, ikinci saniyede dudaklarına ve üçüncü saniyede sağ gözüne bakın” dedi.

Rose bu püf noktasının işe yaraması için iki tarafında konuşmadığı bir anın seçilmesini uygun bulduğunu dile getirdi. Çünkü iki tarafından diyalog halinde olduğu anlarda gözlerle iletişim kurmanın mümkün olmadığını dile getiren Rose, “Her şeyin kaynağı gözlerinizde. Doğru zamanda doğru kişiye yaptığınızda sonuca inanamayacaksınız” dedi.

Rose’in paylaşımı kısa sürede 230 bin beğeniye ulaştı ve binlerce yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları yöntemi deneyeceklerini belirterek ilginç bulduğunu da belirtti.



