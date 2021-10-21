Erkekleri hipnotize ederek aşık olmalarını sağlayan makkyaj hilesi sosyal medyada gündem yarattı

Instagram ve Facebook’un tahtını sallayan TikTok’ta pratik yaşam tüyolarına dair bilgiler veriliyor. Özellikle makyaj hilelerinin paylaşıldığı platformda ortaya çıkan son trend bir hayli ilginç. İlk kez Michelle Diaz isimli kullanıcı tarafından paylaşılan hile erkekleri aşık etme garantisi sunuyor. Sayfasında ilişki tavsiyeleri veren Diaz, paylaştığı tüyo sayesinde normalde makyajla çok ilgisi olmayan kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

MAKYAJIN TÜYOSU DÖRT ADIMDAN OLUŞUYOR

Erkeklerin hipnotize olduğu ve gözlerini makyajın sahibinden alamadığını söyleyen bu hile basitçe dört noktaya sürülen eyelinerdan oluşuyor.

Gözün tam altına, üstüne, iç ve dış köşesine birer nokta şeklinde uygulanan eyelinerın kişiye etkileyici bir görünüm verdiği söyleniyor. Bu hile için beyaz eyeliner tavisye edilse de farklı renklerde göz kalemi ve eyeliner ile akımı uygulayanlar da var.



