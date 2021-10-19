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Sosyal medyanın yeni akımı herkesi şaşırttı! Cinsel ilişki sırada kullanılan kremler makyaj bazı oldu

19.10.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın kullanıcı sayısı hızla artan uygulamalarından TikTok her geçen gün yeni bir akımın daha doğmasına zemin hazırlıyor. Pratik yaşam tüyolarının verildiği TikTok hesapları popülerleşirken güzellik rutinleri de bu uygulama sayesinde değişti. Son olarak sosyal medyada cinsel ilişki sırasında kullanılan kremler makyaj bazı olarak tercih edilmeye başlandı.

Sosyal medyanın yeni akımı herkesi şaşırttı! Cinsel ilişki sırada kullanılan kremler makyaj bazı oldu

TikTok dünya genelinde kullanıcıya ulaşarak en popüler sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olmayı başardı. Bu nedenle TikTok’ta ortaya çıkan bir akım sıra süre içinde milyonlarca kişiye ulaşıyor ve herkes büyük bir heyecanla bu akımı deneyerek videolar geçmek istiyor. Trende uyum sağlamak için milyonlarca kişi âdeta aynı anda herekete geçiyor. TikTok’un son akımlarından bir tanesi de cinsel ilişki sırasında kullanılan kayganlaştırıcının makyaj bazı yerine geçmesi oldu. Sean Anthony isimli bir makyaj sanatçısı tarafından ilk olarak bulunan trend kısa sürede TikTok kullanıcılarının favorisi haline geldi.

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ETİKET AÇILDI

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Sean Anthony’in ardından açılan akım etiketine milyonlarca kullanıcı video yüklemeye başladı. Bu akımı deneyen pek çok kişi kayganlaştırıcı kremin şu ana kadar kullanılan bütün makyaj bazlarından daha iyi sonuç verdiğini söyledi. Bu yeni kullanımı kısa sürede trend olurken birçok kişi cilde bir zararı olup olmayacağını da sorgulamaya başladı.

CİLDE ZARAR VERİYOR

Teen Vogue'un haberine göre dermotolog olan cilt hastalıkları uzmanı Stacy Chimento bu yeni akımın zararlı olduğunu dile getirdi. Chimento, “Son zamanlarda birçok kişi kayganlaştırıcıyı makyaj bazı olarak kullanıyor. Ciltlerinin daha pürüzsüz gözüktüğünü düşünüyorlar evet ama bunun zararları da var. Cildin üzerinde kalan tabaka bakteri ve toz gibi şeylere zemin hazırlamış oluyor. Cildi hassas olan bireylerde bu durum alerjik reaksiyonlara ya da kaşıntıya neden olabilir.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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