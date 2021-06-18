Erken Petekkaya Kırmızı Oda’dan ayrılıyor mu? Erkan Petekkaya Kırmızı Oda’dan neden ayrılıyor?

Kırmızı Oda dizisinin başrollerinde Binnur Kaya yer alırken, pek çok ünlü isim ise Kaya’ya eşlik ediyor. Bunlardan biri de Sadi karakteri ile Erkan Petekkaya’ydı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Erkan Petekkaya görülmedi. Bunun üzerine Erkan Petekkaya’nın diziden ayrıldığı iddiaları ortaya atıldı. Peki Erkan Petekkaya Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı mı?

ERKAN PETEKKAYA’DAN KIRMIZI ODA’YA VEDA!

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında yer almayan Erkan Petekkaya, daha dizinin yeni bölümü yayınlanmadan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ayrıldığını duyurdu.

Set ekibiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" ifadelerini kullandı.

KERİMCAN'A ÖDÜL VERİLİNCE ACUN'A SİTEM ETMİŞTİ

Oyuncu Erkan Petekkaya, geçtiğimiz hafta TV8'de yayınlanan bir müzik ödül töreninde Kerimcan Durmaz'a ödül verildiğini görünce Instagram hesabından kanal sahibi Acun Ilıcalı'ya sert ifadelerle bulunmuştu.

Survivor 2021'in ada konseyinde Erkan Petekkaya'nın adını kullanmadan cevap veren Acun Ilıcalı da "İki gün evvel bizde dizi yapan adam bana küfretti" şeklinde konuşmuştu.



