Erkenci 6. Bölüm fragmanı: Sanem itiraf edecek mi?

Erkenci Kuş 6. bölüm fragmanı dizinin hayranları ile paylaşıldı. Fragman izleyicileri heyecanlandırdı çünkü Sanem, Can’a olan duygularını itiraf edebilir. Yeni bölüm fragmanında Sanem’in duygularını açıklama kararı alması ancak çeşitli aksiliklerin ve karşılıkların buna engel olduğu görülüyor. Yine de fragman sonunda Sanem’in Can’ın evine gidip daha önce böyle hissetmediğini, söyleyip duygularını anlatmaya başladığı görülüyor.

SÖYLEYECEK Mİ SÖYLEMEYECEK Mİ?

Erkenci Kuş 6. bölüm fragmanı tam da Sanem, Can’a olan aşkını itiraf edecekken kesiliyor. Fragmana yapılan hayran yorumları ağırlıklı olarak Sanem’in aşkını söyleyemeyeceği yönünde. Kimileri araya bir şey gireceğini kimileri de bunun bir hayal olduğunu iddia ediyor.

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜM FRAGMANI

SANEM KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Dizinin paylaşılan ilk sahnesinde ise Sanem’in kçşeye sıkıştığı görülüyor. Can ofiste olup biteni sorgularken, dosyaya ne olduğunu araştırırken Sanem’e çok kritik bir soru soracak. Can ofiste şüpheli birini görüp görmediğini sorduğunda Sanem’in ne yapacağı merak ediliyor. Sanem artık konuşacak mı yoksa bu olay daha da uzayacak mı?