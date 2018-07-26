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Erkenci 6. Bölüm fragmanı: Sanem itiraf edecek mi?

DİZİ HABERLERİ  | 26.07.2018 14:05 | Son Güncelleme

Star TV’nin sevilen yeni dizisi Erkenci Kuş için 6. bölüm fragmanı yayımlandı. Erkenci Kuş yeni bölümde Sanem, Can’a hissettiklerini söyleme kararı alıyor. Ancak çeşitli yanlış anlaşılmalar ve karışıklıklar peşini bırakmıyor. Sanem duygularını Can’a itiraf edebilecek mi? İşte Erkenci Kuş 6. bölümden detaylar...

Erkenci 6. Bölüm fragmanı: Sanem itiraf edecek mi?

Erkenci Kuş 6. bölüm fragmanı dizinin hayranları ile paylaşıldı. Fragman izleyicileri heyecanlandırdı çünkü Sanem, Can’a olan duygularını itiraf edebilir. Yeni bölüm fragmanında Sanem’in duygularını açıklama kararı alması ancak çeşitli aksiliklerin ve karşılıkların buna engel olduğu görülüyor. Yine de fragman sonunda Sanem’in Can’ın evine gidip daha önce böyle hissetmediğini, söyleyip duygularını anlatmaya başladığı görülüyor.

SÖYLEYECEK Mİ SÖYLEMEYECEK Mİ?

Erkenci Kuş 6. bölüm fragmanı tam da Sanem, Can’a olan aşkını itiraf edecekken kesiliyor. Fragmana yapılan hayran yorumları ağırlıklı olarak Sanem’in aşkını söyleyemeyeceği yönünde. Kimileri araya bir şey gireceğini kimileri de bunun bir hayal olduğunu iddia ediyor.

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜM FRAGMANI

SANEM KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Dizinin paylaşılan ilk sahnesinde ise Sanem’in kçşeye sıkıştığı görülüyor. Can ofiste olup biteni sorgularken, dosyaya ne olduğunu araştırırken Sanem’e çok kritik bir soru soracak. Can ofiste şüpheli birini görüp görmediğini sorduğunda Sanem’in ne yapacağı merak ediliyor. Sanem artık konuşacak mı yoksa bu olay daha da uzayacak mı?

İlk sahneyi izleyenler artık Sanem’in fena yakalandığını ve işlerin ciddiye bindiği yönünde yorum yapıyorlar. Çoğunluk Sanem’in Emre’yi açık etmeyeceğini ve konunun bir süre daha sürüncemede kalacağını düşünüyor.

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜM İLK SAHNE

ERKENCİ KUŞ 5. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Dizinin son bölümünde Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabri kendisine hakaret edildiğini düşündü. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıkladı. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıktı.

Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edildiler. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kaldı.

Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindeydi, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıydı. Son bölümü kaçırdıysanız veya yeniden izlemek isterseniz aşağıdaki bağlantı ile dizinin tamamına erişebilirsiniz.

Erkenci Kuş 5. bölüm izle https://www.startv.com.tr/dizi/erkenci-kus/bolumler/5-bolum


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