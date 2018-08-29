Erkenci Kuş 10. bölüm ilk fragmanı! Sanem'den Can'a 'Albatros' şoku

Star TV'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Erkenci Kuş'un yeni bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. 4 Eylül Salı akşamı 10. bölümüyle ekrana gelecek olan Erkenci Kuş'ta Can ile Sanem arasında Levent tartışması yaşanıyor. Sanem, Levent'i övünce Can çılgına dönüyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkenci Kuş 9. son bölüm ile Star TV'de yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Sanem, Can’a “Gitme” demek istediğinde kapıyı Polen açtı. Sanem şokta. Yurt dışındaki “eski” sevgilisinin Can’ın evinde ne işi var? Sanem, Polen’in nasıl biri olduğunu merak ederken Polen de Can’ın etkilendiği kadının kim olduğunu bulmaya çalışıyor.

Sanem, Can’a “Gitme” demek istediğinde kapıyı Polen açtı. Sanem şokta. Yurt dışındaki “eski” sevgilisinin Can’ın evinde ne işi var? Sanem, Polen’in nasıl biri olduğunu merak ederken Polen de Can’ın etkilendiği kadının kim olduğunu bulmaya çalışıyor...

Ajansta Remide Hanım’ın yeni mağazası için hazırlıklar tam gaz devam ederken ekip kendini türk kahvesi ve fal çılgınlığına kaptırıyor.

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Sanem “Albatros’unu” bulduğunu sandığında Can ne yapacak? Sanem, Polen'i; Can da sahte Albatros'u kıskandıkça işler çığrından çıkacak elbette...

