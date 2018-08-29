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Erkenci Kuş 10. bölüm ilk fragmanı! Sanem'den Can'a 'Albatros' şoku

DİZİ HABERLERİ  | 29.08.2018 01:37 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin 10. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Erkenci Kuş yeni bölüm ön izlemesinde, Sanem ve Can arasında 'Levent ve Albatros' tartışması yaşanıyor. Sahilde tartışan Can, Sanem'e Levent'le ilgili tepki göstererek, 'Levent Albatros değil. O tipten Albatros mu olur?' diyor. Sanem ise 'Levent bence tam bir Albatros' şeklinde cevap verince Can çılgına dönüyor. İşte Erkenci Kuş 10. yeni bölüm ilk fragmanı...

Erkenci Kuş 10. bölüm ilk fragmanı! Sanem'den Can'a 'Albatros' şoku

Star TV'nin yaz aylarına damga vuran dizisi Erkenci Kuş'un yeni bölümünden ilk görüntüler yayınlandı. 4 Eylül Salı akşamı 10. bölümüyle ekrana gelecek olan Erkenci Kuş'ta Can ile Sanem arasında Levent tartışması yaşanıyor. Sanem, Levent'i övünce Can çılgına dönüyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Erkenci Kuş 9. son bölüm ile Star TV'de yayınlandı. Dizinin son bölümünde; Sanem, Can’a “Gitme” demek istediğinde kapıyı Polen açtı. Sanem şokta. Yurt dışındaki “eski” sevgilisinin Can’ın evinde ne işi var? Sanem, Polen’in nasıl biri olduğunu merak ederken Polen de Can’ın etkilendiği kadının kim olduğunu bulmaya çalışıyor.

Sanem, Can’a “Gitme” demek istediğinde kapıyı Polen açtı. Sanem şokta. Yurt dışındaki “eski” sevgilisinin Can’ın evinde ne işi var? Sanem, Polen’in nasıl biri olduğunu merak ederken Polen de Can’ın etkilendiği kadının kim olduğunu bulmaya çalışıyor...

Ajansta Remide Hanım’ın yeni mağazası için hazırlıklar tam gaz devam ederken ekip kendini türk kahvesi ve fal çılgınlığına kaptırıyor.

Emre’nin “Ağırdan alalım.” dediği Aylin, Fikr-i Harika’nın işlerine taş koymaktan geri durmuyor.

Nihat ve Muzo, kendi dükkanlarını Mevkıbe ve Aysun’a kaptırınca, bütün enerjilerini Osman’ın kasabında vegan köfte imalatına verdi. Peki onca köfteyi kim yiyecek?

Sanem “Albatros’unu” bulduğunu sandığında Can ne yapacak? Sanem, Polen'i; Can da sahte Albatros'u kıskandıkça işler çığrından çıkacak elbette...

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