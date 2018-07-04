Erkenci Kuş 2. son bölüm izle! (Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Erkenci Kuş 2. son bölümü dün akşam Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi, ilk bölümü ile sosyal medyada büyük ses getirmişti. Romantik komedi tarzında olan Erkenci Kuş son bölümde Sanem başına büyük işler açıyor. Can'ın evine izinsiz giren Sanem, bu işten kurtulayım derken daha büyük belanın içine atlamış oluyor. Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanında ise Sanem, Can ile Arzu'nun buluşmasını engellemek için her türlü yolu deniyor. İşte Erkenci Kuş 2. son bölüm tamamı ve Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can'ın evine izinsiz giren Sanem, fotoğrafik hafızasını kullanarak o an için kurtulmayı başarır, ancak başını hiç düşünmediği bir başka belaya sokmuştur, üstelik bu defa kurtulması o kadar kolay olmayacaktır.

Üstelik mahalleye döndüğünde Aysun ve Mevkıbe'yi birbirine girmiş bulur ve elbette buna da farkında olmadan kendisi neden olmuştur.

Veee Sanem yine yakalanmalara doymuyor!????

Bölüm boyunca desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürler. Bölümle ilgili yorumlarınızı #BirHayalimVar etiketiyle bizimle paylaşın pic.twitter.com/VTIkWrfNHo — Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 3 Temmuz 2018

Can, büyük bir havayolu şirketinden iş bağlamak üzeredir, Aylin ise bunu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Sanem istemeden bu olayın merkezinde bulur kendini.