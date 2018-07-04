Erkenci Kuş 2. son bölüm izle! (Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Erkenci Kuş 2. son bölümü dün akşam Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı Erkenci Kuş dizisi, ilk bölümü ile sosyal medyada büyük ses getirmişti. Romantik komedi tarzında olan Erkenci Kuş son bölümde Sanem başına büyük işler açıyor. Can'ın evine izinsiz giren Sanem, bu işten kurtulayım derken daha büyük belanın içine atlamış oluyor. Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanında ise Sanem, Can ile Arzu'nun buluşmasını engellemek için her türlü yolu deniyor. İşte Erkenci Kuş 2. son bölüm tamamı ve Erkenci Kuş 3. yeni bölüm fragmanı...
Can'ın evine izinsiz giren Sanem, fotoğrafik hafızasını kullanarak o an için kurtulmayı başarır, ancak başını hiç düşünmediği bir başka belaya sokmuştur, üstelik bu defa kurtulması o kadar kolay olmayacaktır.
"Bu eve nasıl girdin?" #BirHayalimVar pic.twitter.com/BhGXuK2UIi— STAR TV (@startv) 3 Temmuz 2018
Üstelik mahalleye döndüğünde Aysun ve Mevkıbe'yi birbirine girmiş bulur ve elbette buna da farkında olmadan kendisi neden olmuştur.
Veee Sanem yine yakalanmalara doymuyor!????— Erkenci Kuş (@erkencikusdizi) 3 Temmuz 2018
Bölüm boyunca desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürler. Bölümle ilgili yorumlarınızı #BirHayalimVar etiketiyle bizimle paylaşın pic.twitter.com/VTIkWrfNHo
Can, büyük bir havayolu şirketinden iş bağlamak üzeredir, Aylin ise bunu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Sanem istemeden bu olayın merkezinde bulur kendini.
ERKENCİ KUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Erkenci Kuş”ta olaylar Sanem’in, babası Nihat’ın yerine aileye ait bakkalı açmasıyla başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak. Derginin patronu Aziz beyin iki oğlu var; Can ve Emre...
Sanem işlerin pek de yolunda gitmediği dergide çalışmaya başladıktan sonra bir anda kendisini ilginç olayların içinde bulacak. Can Yaman’ın canlandıracağı patronun oğlu Can Divit’le arasında tesadüflerle başlayan yakınlaşma olayların yönünü değiştirecek. Son derece maceracı bir ruha sahip olan Can, şehir hayatının küçük hesaplarından uzak doğayı seven sportmen bir gençtir. Bu özellikleri Sanem’le arasında özel bir bağın kurulmasına da neden olacak.
OYUNCU KADROSU
Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın, senaristliğini ise Ayşe Kutlu’nun üstlendiği, Erkenci Kuş'un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı yer alıyor.
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