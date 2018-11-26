Erkenci Kuş 22. bölüm fragmanı! Sanem kıskançlık krizine giriyor

Bir anda ortaya çıkan Can’ın arkadaşı Ceyda’yı kıskanmaya başlayan Sanem, olmadık işlere kalkışıyor.

Can ve Ceyda’nın spor yaptıkları yere giden Sanem, temizlikçi kılığına girip ikiliyi takip ederken hayli eğlenceli anlara sebep olacak.

Ayhan ile birlikte Can’ı markaja alan Sanem, Ceyda’ya her fırsatta laf sokmaya çalışarak da izleyenleri güldürecek anlara neden olacak.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ajansta kampanya için tüm çalışmalar hızla devam etmektedir. Çekimlerde görev alan modellerden biri de Sanem’in ilkokul arkadaşı Sinan’dır. Bu tanışıklık Can’ın Sanem’i kıskanmasına sebep olur.. Bu arada kampanya bilgilerinin, Aylin’in yerleştirdiği kar küresindeki kamera sayesinde çalındığı kısa sürede ortaya çıkar. Ama kar küresi kayıptır. Sanem kar küresini Emre’nin elinde gördüğünü hatırlar ve bu olayı araştırmaya başlar. Emre’nin Aylin’le ortak hareket ettiğine inanan Sanem bunu Can’la paylaşır . Can’ın bu duruma tepkisi ne olacaktır?

