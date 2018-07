Erkenci Kuş 4. Yeni Bölüm 2. Fragmanı: Can, ajanın (Sanem) peşinde!

Erkenci Kuş 4. yeni bölüm 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın yer aldığı Erkenci Kuş dizisi ilgiyle takip ediliyor. Erkenci Kuş 4. yeni bölüm 2. fragmanında şirketteki teftiş olayı herkesi heyecanlandırıyor. Emre ise Can'ın şirketini denetimde başarısız olması için Sanem'den teftişi baltalamasını istiyor. Diğer yandan Can ise Leyla'dan ajan için gözlerini dört açmasını ister. Sanem ile Can arasında kıskançlık olayı bu sefer boyut atlıyor. Bakalım Erkenci Kuş 4. yeni bölümde neler olacak? Erkenci Kuş yeni bölümü 17 Temmuz Salı günü Star TV'de!

ERKENCİ KUŞ 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?

Nihat, bakkalı Çakal İhsan’a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil’e borcunu kapatmak ister. Sanem’in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirir.

Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecektir. Aylin de Emre’nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düşer.