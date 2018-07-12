Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı: Kıskançlık zamanı bu sefer Can'da! (Erkenci Kuş 3. son bölüm izle)

Merakla beklenen Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı romantik komedi tarzındanki Erkenci Kuş izleyici sayının artırmaya devam ediyor. Erkenci Kuş son bölümde Sanem, Can ile Arzu'nun birbirlerini yakınlaşmasını önlemeye çalışıyordu. Arzu'nun Can'a olan yakınlaşma isteğini kıskançlıkla karşılayan Sanem, onu alerjisi olduğunu bildiği çilekle safdışı etmişti. Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanında ise bu sefer kıskanma sırası Can'a geçti. Bir fotoğraf çekiminde karşılaşan ikili arasında duygusal anlar yaşanıyor. Daha sonra partide Can, Sanem'le dans edilmesini kıskanıyor ve ayırmaya çalışıyor.
Canların evindeki partide havuza düşen Sanem, kıyafetlerini kurutucudan alıp giyene kadar akla karayı seçer. Ünlü manken Arzu Taş, büyük bir markanın yüzü olmuştur. Onunla çalışan ajans, kallavi bir müşteriye de kavuşacaktır. Arzu, Fikr-i Harika ile çalışmayı tercih eder ama Aylin’in tehditini elbette hesaba katmamıştır. Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevin içinde bulur. Can'la yalnız kalan Sanem, kendini bile şaşırtacak şeyler yaşayacaktır.
ERKENCİ KUŞ KONUSU VE OYUNCULARI
Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar!
Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur...
Yalanlar üzerine kurulan bir aşk olabilir mi? Ya Sanem? Nefret ettiği Can'a kalbini kaptırabilir mi?
Yapım: Gold Film
Yapımcı: Faruk Turgut
Yönetmen: Çağrı Bayrak
Senarist: Ayşe Kutlu Üner
Oyuncu Kadrosu:
Sanem Aydın: Demet Özdemir
Can Divit: Can Yaman
Leyla Aydın: Öznur Serçeler
Mevkibe Aydın: Özlem Tokaslan
Nihat Aydın: Berat Yenilmez
Emre Divit: Birand Tunca
Aylin Yüksel: Sevcan Yaşar
Ayhan Işık: Ceren Taşçı
Muzaffer Kaya (Zebercet): Cihan Ercan
Deren Keskin: Tuğçe Kumral
Cengiz Özdemir (Ceycey): Anıl Çelik
Güliz Yıldırım: Sibel Şişman
Osman Işık: Ali Yağcı
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