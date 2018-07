Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı: Kıskançlık zamanı bu sefer Can'da! (Erkenci Kuş 3. son bölüm izle)

Merakla beklenen Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Özdemir ile Can Yaman'ın oynadığı romantik komedi tarzındanki Erkenci Kuş izleyici sayının artırmaya devam ediyor. Erkenci Kuş son bölümde Sanem, Can ile Arzu'nun birbirlerini yakınlaşmasını önlemeye çalışıyordu. Arzu'nun Can'a olan yakınlaşma isteğini kıskançlıkla karşılayan Sanem, onu alerjisi olduğunu bildiği çilekle safdışı etmişti. Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanında ise bu sefer kıskanma sırası Can'a geçti. Bir fotoğraf çekiminde karşılaşan ikili arasında duygusal anlar yaşanıyor. Daha sonra partide Can, Sanem'le dans edilmesini kıskanıyor ve ayırmaya çalışıyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canların evindeki partide havuza düşen Sanem, kıyafetlerini kurutucudan alıp giyene kadar akla karayı seçer. Ünlü manken Arzu Taş, büyük bir markanın yüzü olmuştur. Onunla çalışan ajans, kallavi bir müşteriye de kavuşacaktır. Arzu, Fikr-i Harika ile çalışmayı tercih eder ama Aylin’in tehditini elbette hesaba katmamıştır. Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevin içinde bulur. Can'la yalnız kalan Sanem, kendini bile şaşırtacak şeyler yaşayacaktır.