Erkenci Kuş dizisine flaş transfer! Polen'in babası kim?

Star'ın geçen haziran ayında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede fenomen olan dizisi 'Erkenci Kuş', cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Gold Film imzalı dizinin tatil arası vermeden yaz boyu devam etmesi planlanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Can Yaman bu yaz temmuz ayının son haftası ile ağustosun ilk haftalarında bedelli askerlik görevini yapacak. Çekim takvimi de ünlü oyuncuya göre ayarlanacak.

Öte yandan Aslı Zengin ile Banu Zengin'in kaleme aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katılacak. Can Yaman'ın başrolünü Demet Özdemir'le paylaştığı 'Erkenci Kuş'un kadrosuna usta oyuncu Taylan Erler dahil olacak.

Taylan Erler, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizide Polen (Kimya Gökçe Aytaç) karakterinin babasına hayat verecek.





