MAGAZİN

Erkenci Kuş dizisine flaş transfer! Polen'in babası kim?

DİZİ HABERLERİ  | 17.03.2019 20:05 | Son Güncelleme

Star TV’nin sevilen dizisi Erkenci Kuş’un ekibine yeni bir isim dahil oldu.

Erkenci Kuş dizisine flaş transfer! Polen'in babası kim?

Star'ın geçen haziran ayında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede fenomen olan dizisi 'Erkenci Kuş', cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Gold Film imzalı dizinin tatil arası vermeden yaz boyu devam etmesi planlanıyor. Dizinin başrol oyuncusu Can Yaman bu yaz temmuz ayının son haftası ile ağustosun ilk haftalarında bedelli askerlik görevini yapacak. Çekim takvimi de ünlü oyuncuya göre ayarlanacak.

Öte yandan Aslı Zengin ile Banu Zengin'in kaleme aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katılacak. Can Yaman'ın başrolünü Demet Özdemir'le paylaştığı 'Erkenci Kuş'un kadrosuna usta oyuncu Taylan Erler dahil olacak.

Taylan Erler, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizide Polen (Kimya Gökçe Aytaç) karakterinin babasına hayat verecek.

taylan erler

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldıÇukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı
Keremcem ekranlara dönüyor! Keremcem ekranlara dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erkenci kuş taylan erler

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

'Çizgi filmin ekranına bile düşüyor' deyip tepki gösterdi

'Çizgi filmin ekranına bile düşüyor' deyip tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Gülperi dizisinde sürpriz ayrılık!

Gülperi dizisinde sürpriz ayrılık!

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jet Sosyete dizisinde flaş değişiklik! Hangi gün yayınlanacak?

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Çukur'da Mahsun'un babası rolünü kim oynuyor? Çukur 57. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'da Mahsun'un babası rolünü kim oynuyor? Çukur 57. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Mahsun'un babası ortaya çıktı! Menderes Samancılar Çukur'da!

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Keremcem ekranlara dönüyor!

Keremcem ekranlara dönüyor!

Arka Sokaklar'da Mesut krizi! Son anda yetiştiler! Arka Sokaklar 509. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'da Mesut krizi!

İstanbullu Gelin'de Faruk ve Süreyya arasında Özgür krizi! İstanbullu Gelin 76. son bölüm izle!

İstanbullu Gelin'de Süreyya ve Faruk arasında aldatma krizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.