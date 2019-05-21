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Erkenci Kuş'ta Can ve Sanem evleniyor mu? Şaşırtan evlilik teklifi! Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 21.05.2019 02:29 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerde oynadığı Erkenci Kuş'un yeni bölümünde, Can ve Sanem arasında evlilik rüzgarları esiyor. Can'ın Sanem'e evlilik teklif etmesi ortalığı karıştıyor. Evlilik teklifinden kısa sürede herkesin haberi olunca Sanem zor durumda kalıyor. İşte Erkenci Kuş 43. yeni bölüm fragmanı.

Star TV'nin sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'un 25 Mayıs Cumartesi ekrana gelecek olan 43. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Sanem yine Can'ın peşinde ve bu sefer Can'a yakalanıyor. Can, Sanem'e evlilik teklifi ediyor dedikodusu mahalleyi sarsıyor. Hüma, Yiğit'e 'ben bitersem sen de bitersin' diyor. Sanem ile Can bir çatışmanın sonunda yine yakınlaşıyor.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can, alevlerin arasına daldığında aklında en çok bu var, aşk yangınlarda yanıp tükenmez çünkü bu aşk alevlerinden yeniden doğacak… Sanem, Can’ın elinde bandanasını gördüğünde bunu o da anlayacak. Yine de son bir yılda çok şey oldu, konuşulması, hatırlanması gereken çok şey var. Sanem ve Can konuşamıyor ama kasabanın gençlerinden hayalperest Caner kaybolduğunda onu aramaya gitmek gerekecek elbette… Belki de Can ve Sanem’in beraber çıkmak zorunda kalacakları bu küçük yolculuk kaçtıkları duyguları ile yüzleşmelerine neden olur; kim bilir! Bu esnada Emre, aşkı için yeni hayatında her şeye katlanıyor, işsiz ama karısı üzülmesin diye üzüntüsünü bile belli etmiyor, herkesten gizliyor… İnsan aşk için neleri alttan alabilir acaba? Can ise Emre’nin yardımı ile Yiğit’i köşeye sıkıştıracak sonunda!

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