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Erkenci Kuş'un Sanem'i Demet Özdemir'den eğlenceli set paylaşımı

DİZİ HABERLERİ  | 13.07.2019 02:16 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin Sanem'i Demet Özdemir, Instagram hesabından dizi için seslendirme yaptığı anların videosunu paylaştı.

Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşım yaptı. Dizide Sanem karakterini canlandıran Demet Özdemir, rolü için seslendirme yaptığı anların videosunu paylaştı.

Demet Özdemir o anları, "İşte Sanem kafa ses (biraz kafalar karışmış ama olsun ) Uğur enerjisiyle renk katmış :) (tanısanız çok seversiniz ) @ufukyilmaaz mesleğini hakkıyla yerine getirmiş Seviyorum sizi gençler ! :)" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede yüz binlerce izlenme sayısına ulaştı.

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