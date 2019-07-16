MAGAZİN

Erkenci Kuş'un yeni oyuncusu Başak Güröz kimdir? Başak Güröz hangi dizilerde oynadı?

DİZİ HABERLERİ  | 16.07.2019 02:41 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'a hikayeyi etkileyecek yeni bir oyuncu katılıyor. Son olarak Bizim Hikaye'de rol alan Başak Güröz, Erkenci Kuş dizisine katıldı. Peki Başak Güröz kimdir? Hangi dizilerde oynadı? İşte Erkenci Kuş'un yeni oyuncusu Başak Güröz hakkında tüm bilgiler.

Erkenci Kuş'un yeni oyuncusu Başak Güröz kimdir? Başak Güröz hangi dizilerde oynadı?

Gold Film'in yapımcılığını, Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Can Yaman, Demet Özdemir, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Anıl Çelik gibi isimlerin yer aldığı Erkenci Kuş dizisine Başak Güröz de katıldı.
başak2
'Kanıt: Ateş Üstünde' adlı yapımda Asya komisere hayat veren Başak Güröz, son olarak ise Bizim Hikaye dizisinde Hülya karakterini canlandırmıştı. Genç oyuncu Başak Güröz, Erkenci Kuş'un yeni bölümlerine damga vuracak.

başak

BAŞAK GÜROZ KİMDİR?
Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz usta oyuncu Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan ile nişanlanarak ismini duyurmuştu. Gurur Aydoğan ile kısa bir süre evli kalıp yollarını ayıran oyuncu Erkenci Kuş dizisiyle seyircileriyle buluşacak.

oyuncu2

1991 yılında Antalya'da doğan Başak Güröz, Antalyalı bir anne ile Bulgar bir babanın çocuğu olan ünlü oyuncu, lise ve üniversite hayatını Antalya’da geçirdi. Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Güroz, ilkokul ve ortaokul yıl sonu gösterilerinde her zaman bulundu.

Akademi 35 Buçuk'ta Oyunculuk Eğitimi almıştır.Hobi olarak gitar çalmayı bilen ve çalmayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu zaman zaman Latin danslar ve tenis alanlarında da dersler alarak uğraş gösterdi.

LCW, Vatan Bilgisayar ve Panda Magic reklam filmlerinde yer almıştır.Kariyerinde birçok sinema filminde yer alan oyuncu ilk olarak Kanıt:Ateş Üstünde adlı bir yapımda yer almıştır.Asıl çıkışını Bizim Hikaye dizisiyle yapan oyuncu şimdi Erkenci Kuş’daki rolüyle merakla bekleniyor.

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
The Taste Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?The Taste Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Benim Tatlı Yalanım'a sürpriz oyuncu!Benim Tatlı Yalanım'a sürpriz oyuncu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başak Güröz Başak Güröz kimdir erkenci kuş

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Müge Anlı'yı çileden çıkaran yarışmacı!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Taste Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

The Taste Türkiye yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Benim Tatlı Yalanım dizisine hangi oyuncu katıldı?

Benim Tatlı Yalanım'a yeni oyuncu!

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması! Jet Sosyete 3. yeni sezon hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman? Show TV'den sürpriz karar

Güldür Güldür Show hayranlarına müjde!

Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe'nin romantik sahneleri! Afili Aşk 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe'nin romantik anları!

Erkenci Kuş dizisine yeni oyuncu! Erkenci Kuş 48. bölüm 2. fragmanı izle!

Erkenci Kuş dizisine yeni oyuncu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.