Erkenci Kuş'un yeni oyuncusu Başak Güröz kimdir? Başak Güröz hangi dizilerde oynadı?

Gold Film'in yapımcılığını, Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Can Yaman, Demet Özdemir, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Anıl Çelik gibi isimlerin yer aldığı Erkenci Kuş dizisine Başak Güröz de katıldı.



'Kanıt: Ateş Üstünde' adlı yapımda Asya komisere hayat veren Başak Güröz, son olarak ise Bizim Hikaye dizisinde Hülya karakterini canlandırmıştı. Genç oyuncu Başak Güröz, Erkenci Kuş'un yeni bölümlerine damga vuracak.

BAŞAK GÜROZ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz usta oyuncu Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan ile nişanlanarak ismini duyurmuştu. Gurur Aydoğan ile kısa bir süre evli kalıp yollarını ayıran oyuncu Erkenci Kuş dizisiyle seyircileriyle buluşacak.

1991 yılında Antalya'da doğan Başak Güröz, Antalyalı bir anne ile Bulgar bir babanın çocuğu olan ünlü oyuncu, lise ve üniversite hayatını Antalya’da geçirdi. Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Güroz, ilkokul ve ortaokul yıl sonu gösterilerinde her zaman bulundu.