Erman Toroğlu Derya Tuna'nın sözlerini pas geçmedi! "Çapkın erkek değil kadındır"

Erman Toroğlu son zamanlarda kendisinden 34 yaş küçük avukatı Ezgi Yavuz ile evlenmesiyle ve imajıyla gündeme geliyor. Evlendikten sonra imajını değiştiren Toroğlu, küpe takmaya başladı. Bu konu hakkında konuşan Toroğlu, "Yaklaşık bir yıldır küpe takıyorum. İmajımı çok beğendim" dedi.

Toroğlu'na Derya Tuna'nın açıklamaları soruldu. Tuna geçtiğimiz günlerde "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" demişti.

Snob Magazin'in haberine göre; Erman Toroğlu da bu konuda Tuna'yı destekleyecek açıklamalarda bulundu. Ünlü yorumcu, "Kimin ne açıklama yaptığını bilmem. Çapkın erkek değil kadındır. Erkek kadına onu beğendiğini hissettirir ama kalemi kıracak olan kadındır. O yüzden çapkın olan erkek değil, kadındır. Kadın isterse olur" diye konuştu.

"BOŞANDIKTAN SONRA..."

34 yaş küçük avukatı Ezgi Yavuz ile evlenen Toroğlu, özel hayatı hakkında da açıklamalarda bulundu. Mutlu bir evliliği olduğunu söyleyen Erman Toroğlu, "Evliliğimiz çok iyi gidiyor. Boşandıktan sonra evlenmeyi hiç düşünmüyordum ama çok iyi anlaştığım eşim çıktı karşıma. Çünkü evlilik kolay değil. Öyle birisi çıkmasaydı evlenmezdim. Evliliği düşünmüyorum açıkçası" dedi.



