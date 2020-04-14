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Erol Bulut Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.04.2020 22:41 | Son Güncelleme

Adı Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu; sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı.

Erol Bulut Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı

Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, TRT Spor Instagram canlı yayınına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYE HAZIRIM"

Adının Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili konuşan Bulut, "Her zaman söyledim. Kendime ve ekibime güveniyorum. Verebileceğim şeylere güveniyorum. Her şeye her anlamda hazırım. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her hocanın bir hedefi olmalı. Benim de hayallerim ve hedeflerim var. Herkesin büyük bir takımı çalıştırma hayali vardır. " diyerek sarı lacivertlilere yeşil ışık yaktı.

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