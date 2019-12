Erol Bulut: İlk yarıyı 29 puanla kapatmak istiyoruz

"HER ZAMAN ÜSTÜN OYNAYAN ALANYASPOR VARDI"

Takımın performansına da değinen Bulut, sezon başından beri baskılı, hücumcu ve üstün oynayan bir Alanyaspor’un olduğunu belirtti. Bulut, "Ama bazı sıkıntılarımız hücum anlamında oldu. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu, beraberlikle ve mağlubiyetle bitirdiğimiz maçlar oldu. Ama her zaman üstün oynayan bir Alanyaspor vardı. Zaman zaman bazı maçlarda atamadığımız goller oldu. Onu bir maçta çıkardık, 5 oldu, 4 oldu ama keşke 2 olsaydı ve hemen hemen her maçta puan ve puanlar almış olsaydık. Şu an belki puan olarak daha üst sıralarda olurduk ve daha çok puan toplayabilmiş olurduk ama bu futbol, atamıyorsan; yediğinizde maç ve puan kaybediyorsunuz. Genel anlamda ilk yarıdan memnunum. İnşallah bu Konya maçını kazanarak 29 puana ulaşarak istediğimizi almış olacağız" diye konuştu.

"SEVİNDİRİCİ TARAFI WELİNTON'UN 2 GOL ATMIŞ OLMASI"

Son maçta forvet oyuncuları Cisse ve Yacine Bammou'nun oynamamasına rağmen farklı galibiyetin geldiğinin hatırlatılması üzerine Bulut, "Cisse'nin belinden bir sakatlığı vardı. 2 haftadır sadece tek idmanla onu yanımıza aldık sonra oyuna girdi golünü de attı. Yacine de Antalyaspor maçında sakatlandı yanımıza alamadık ama elimizdeki diğer oyuncuları değerlendirmeye çalıştık. Fernandes forvet hattında oynadı bir asisti oldu zaman zaman iyi pozisyonlara da girdi. Diğer futbolcularımızla da yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Djalma olsun, Efecan'ın asisti olsun diğerleri golü attı. Sevindirici tarafı Welinton'un 2 gol atmış olması. Önemli olan gol atmamız birkaç futbolcunun üzerinde yoğunlaşmamış olması. 2-3 futbolcuya bağlı olmamamız. O yüzden 6-7-8 oyuncumuzun gol atabilme durumuna girmesi lazım. Orta sahalar olsun, duran toplarda stoperlerimiz olsun. Maalesef sadece 2-3 futbolcunun üzerinde durduğunuz zaman onların da performansı biraz düşük olduğunda ve şanslarını iyi değerlendiremedikleri zaman maç kazanamıyorsunuz. O arada başka bir futbolcu öne çıkıp duran topla maç kazanmanız gerebilir. O yüzden dağılım 6-7 futbolcu üzerinde olduğu zaman daha iyi olabiliyor" şeklinde konuştu.