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  4. Erol Bulut: İlk yarıyı 29 puanla kapatmak istiyoruz

Erol Bulut: İlk yarıyı 29 puanla kapatmak istiyoruz

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 25.12.2019 13:00 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Erol Bulut, "Hafta sonu ciddi ve tehlikeli bir rakiple oynayacağız. O yüzden işimizi ciddiye alıp hafta sonuna iyi hazırlanıp 3 puan çıkararak 29 puanla ilk yarıyı kapatmak istiyoruz" dedi.

Erol Bulut: İlk yarıyı 29 puanla kapatmak istiyoruz

Hafta sonu ilk yarının son maçında Konyaspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla başladı.

Antrenman sahasında toplanan futbolcular, orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam’ın 32. doğum gününü pasta keserek kutladı. Üzerinde Alanyaspor’un logosu olan pastanın mumlarını üfleyen Gülselam, Teknik Direktör Erol Bulut’un elinden pasta yedi. Takım arkadaşlarının yeni yaşını kutlayan futbolcular ardından antrenmana geçti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda 2 grup halinde maç yapıldı.

Salih Uçan ve Djalma Campos takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Yacine Bammou idmana katılmadı.

"İNŞALLAH İLK YARIYI 29 PUANDA TAMAMLARIZ"

İdman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, puanlarını 26’ya yükselttiklerini hatırlatarak, "Aslında bizler için sevindirici bir durum. Lige çıktığından beri ilk yarıyı hep 18 puanda tamamlayan bir Alanyaspor vardı. Şimdi 26 puanımız var ve inşallah evimizde Konyaspor’a karşı iyi bir oyunla ilk yarıyı 29 puanda tamamlarız" dedi.

"HER ZAMAN ÜSTÜN OYNAYAN ALANYASPOR VARDI"

Takımın performansına da değinen Bulut, sezon başından beri baskılı, hücumcu ve üstün oynayan bir Alanyaspor’un olduğunu belirtti. Bulut, "Ama bazı sıkıntılarımız hücum anlamında oldu. Değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu, beraberlikle ve mağlubiyetle bitirdiğimiz maçlar oldu. Ama her zaman üstün oynayan bir Alanyaspor vardı. Zaman zaman bazı maçlarda atamadığımız goller oldu. Onu bir maçta çıkardık, 5 oldu, 4 oldu ama keşke 2 olsaydı ve hemen hemen her maçta puan ve puanlar almış olsaydık. Şu an belki puan olarak daha üst sıralarda olurduk ve daha çok puan toplayabilmiş olurduk ama bu futbol, atamıyorsan; yediğinizde maç ve puan kaybediyorsunuz. Genel anlamda ilk yarıdan memnunum. İnşallah bu Konya maçını kazanarak 29 puana ulaşarak istediğimizi almış olacağız" diye konuştu.

"SEVİNDİRİCİ TARAFI WELİNTON'UN 2 GOL ATMIŞ OLMASI"

Son maçta forvet oyuncuları Cisse ve Yacine Bammou'nun oynamamasına rağmen farklı galibiyetin geldiğinin hatırlatılması üzerine Bulut, "Cisse'nin belinden bir sakatlığı vardı. 2 haftadır sadece tek idmanla onu yanımıza aldık sonra oyuna girdi golünü de attı. Yacine de Antalyaspor maçında sakatlandı yanımıza alamadık ama elimizdeki diğer oyuncuları değerlendirmeye çalıştık. Fernandes forvet hattında oynadı bir asisti oldu zaman zaman iyi pozisyonlara da girdi. Diğer futbolcularımızla da yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Djalma olsun, Efecan'ın asisti olsun diğerleri golü attı. Sevindirici tarafı Welinton'un 2 gol atmış olması. Önemli olan gol atmamız birkaç futbolcunun üzerinde yoğunlaşmamış olması. 2-3 futbolcuya bağlı olmamamız. O yüzden 6-7-8 oyuncumuzun gol atabilme durumuna girmesi lazım. Orta sahalar olsun, duran toplarda stoperlerimiz olsun. Maalesef sadece 2-3 futbolcunun üzerinde durduğunuz zaman onların da performansı biraz düşük olduğunda ve şanslarını iyi değerlendiremedikleri zaman maç kazanamıyorsunuz. O arada başka bir futbolcu öne çıkıp duran topla maç kazanmanız gerebilir. O yüzden dağılım 6-7 futbolcu üzerinde olduğu zaman daha iyi olabiliyor" şeklinde konuştu.

"CİDDİ VE TEHLİKELİ BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ"

Konyaspor maçı hazırlıkları hakkında da konuşan Bulut, "Konyaspor lige iyi başlayamadı. Bu haftalardır devam ediyor ama bizim kendimize bakmamız gerekiyor. Ne kadar gidişatı iyi olmasa da hafta sonu ciddi ve tehlikeli bir rakiple oynayacağız. O yüzden de işimizi ciddiye alıp hafta sonuna iyi hazırlanıp 3 puan çıkararak 29 puanla ilk yarıyı kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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