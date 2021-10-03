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Erotik sahneleri olay olan Bridgerton zirvede! İşte Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleri

03.10.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, ilk kez platformun en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladı. Erotik sahneleri olay olan Bridgerton zirvede yerini aldı. Son dönemde gündemden düşmeyen Squid Game ile ilgili de bir açıklama yapıldı.

Erotik sahneleri olay olan Bridgerton zirvede! İşte Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmleri

Netflix eski CEO ve baş içerik sorumluları Reed Hastings ve Ted Sarandos Netflix'in en başarılı yapımları ile ilgili verileri paylaştı. Code Conference’ta açıklamalar yapan Netflix eski CEO’su ve Baş İçerik Sorumlusu Ted Sarandos, Netflix’in en çok izlenen dizi ve filmlerini açıkladı.

Code Conference’ta yapılan açıklamalara göre Netflix’in en çok izlenen dizisi Bridgerton, bugüne kadar 82 milyon hesaptan “en az iki dakika boyunca” izlendi. Bridgerton yayınlandığı ilk günden beri iddialı seks sahneleriyle gündemde.

Bridgerton-dizi-trailer

## İşte en çok izlenen Netflix dizileri:

1- Bridgerton 1.Sezon (82 milyon)
2- Lupin 1.Sezon (76 milyon)
3- The Witcher 1.Sezon (76 milyon)
4- Sex/Life (67 milyon)
5- Stranger Things 3. Sezon (67 milyon)
6- Money Heist Part 4. Sezon (65 milyon)
7- Tiger King 1.Sezon (64 milyon)
8- The Queen's Gambit (62 milyon)
9- Sweet Tooth 1. Sezon (60 milyon)
10- Emily in Paris 1.Sezon (58 milyon)

2. sezon onayı alan Sex/Life'daki duş sahnesi 20 milyon kez yeniden izlendi2. sezon onayı alan Sex/Life'daki duş sahnesi 20 milyon kez yeniden izlendi

SQUID GAME DETAYI

Ancak tüm bu sayılara rağmen, Sarandos, 10 gün önce çıkış yapan İve bir Kore dizisi olan Squid Game’in şimdiye kadarki en çok izlenen program olabileceğini ve birçok ülkede şimdiden bir numara olduğunu ifade etti. Netflix, bu yıl Güney Kore’deki içeriğe 500 milyon dolar harcamayı taahhüt etmişti.

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Netflix’in en çok izlenen filmleri ise şöyle:

1- Extraction (99 milyon)
2- Bird Box (89 milyon)
3- Spenser Confidential (85 milyon)
4- 6 Underground (83 milyon)
5- Murder Mystery (83 milyon)
6- The Old Guard (78 milyon)
7- Enola Holmes (77 milyon)
8- Project Power (75 milyon)
9- Army of the Dead (75 milyon)
10- Fatherhood (74 milyon)

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Netflix
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