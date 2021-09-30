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2. sezon onayı alan Sex/Life'daki duş sahnesi 20 milyon kez yeniden izlendi

30.09.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in erotizm dozu yüksek dizisi Sex/Life 2. sezon onayını aldı. Her karesiyle gündem olmaya devam eden dizideki duş sahnesinin 20 milyon kez yeniden izlendiği ortaya çıktı.

2. sezon onayı alan Sex/Life'daki duş sahnesi 20 milyon kez yeniden izlendi

BB Easton’ın 2016 yılında yayımlanan, kendi yaşamından parçaları anlattığı 44 Chapters About 4 Men adlı kitabından uyarlanan Sex/Life dizisi ikinci sezon onayını aldı.

Adam Demos'un çıplak duş aldığı sahne uzun süre gündemde kalırken bu sahneyle ilgili bir istatistik gündem oldu.

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Sex/Life dizisinin 3. bölümünün 20. dakikalarına doğru Brad Simon isimli karakter, spor salonunda duş alıyor.

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Bu esnada yan tarafta duş alan kişi çıplak bir şekilde Simon'a dönüyor. Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Netflix, istatistiklere göre üçüncü bölümün 20. dakikasına doğru yer alan duş sahnesinin, 20 milyon kullanıcı tarafından en az bir kez yeniden oynatıldığını açıkladı.

Netflix'e göre dizinin ilk sezonu ise toplamda 67 milyon izlendi.


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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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Brad Simon erkek değil mi yaa töbe töbeee

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