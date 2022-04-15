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Erşan Kuneri'nin yayın tarihi belli oldu

15.04.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri projesi13 Mayıs'ta seyirciyle buluşacak. Projeden yeni kareler de yayınlandı. İşte ayrıntılar ve fotoğraflar...

Erşan Kuneri'nin yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği, başrollerinde; Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’ın bulunduğu Erşan Kuneri’nin yayın tarihi Erşan Kuneri’den gelen bir mektupla duyuruldu.

Erşan Kuneri karakterinin mektubunda şu ifadeler yer alıyor:

Yine daktilonun başındayım. Yazıhanedeyim,

“Doyamadım” filmimiz acayip bi iş yaptı ortalık yıkıldı. Toparladık gibi. Mami de memnun. Miki Bar da çok iyi gidiyor. Acısıyla tatlısıyla ne 2 seneydi be.

7 film yaptık toplam bu 2 sene. Ben varım, Muammer var, Alev, Seyyal, Feride, Tumtum, Altın ve Payro.

Alev’e “Kuru Murat”ı anlatırken ne demiştim bizim neyimiz eksik en güzellerini yaparız demiştim.

Payro Kemal ile daha dün görüştüm yine setlerde haylaz. Abi diyo Blue Box’ı “Erman”da ilk sen kullandın herkes şimdi uçma peşinde dedi.

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Komedi, macera, aşk, intikam.. 7 film… Bazılarını 3 günde çektik bazılarını 40 günde. Bazen 40 gün emek verirsin 40 yıl unutulmaz.

Ben Erşan Kuneri, bir yıldız olduğum kadar bir sinema emekçisiyim. 40 yıl sonra biri bulsa filmlerimizi izlese bugünleri yad etse ne sevinirim.

Düşünsenize yıl olmuş 2022, biz belki yokuz.
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Ama filmimiz oynuyor bi yerlerde. Ne güzel olurdu. Bir yere not edin 13 Mayıs 2022 geçen Alev'in yıldız haritasında çıktı, belli mi olur o gün bugündür belki.

Hepinizi çok sevdim ve seviyorum, seveceğim.

Beni gördüğünüz yerde izleyin bundan daha güzel hediye olmaz bana.

Göklerdeki değil yanı başınızdaki yıldızınız,

Erşan Kuneri

1982 / İstanbul

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Netflix Cem Yılmaz
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