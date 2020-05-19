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Ersin Korkut’tan yeni paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

Yaşadığı sakatlık dolayısıyla Survivor 2020'ye erken veda etmek zorunda kalan Ersin Korkut, bu süre zarfında çok sevdiği köpeği Mes'i kaybetmişti. Bu acı haber kendisinden saklanan Korkut, adadan ayrıldıktan sonra yakınları tarafından teselli edildi. Ünlü isim Mes'in kaybıyla ilgili paylaşımı sonrasında yeni bir paylaşımda bulundu.

Ersin Korkut’tan yeni paylaşım

Sadece sevimli tavırları ile değil aynı zamanda yarışmalarda gösterdiği performans ile de beğeni kazanan oyuncu Ersin Korkut, yaşadığı talihsiz bir sakatlık nedeniyle adaya erken veda etmek zorunda kaldı. Acun Ilıcalı’yı bile üzen bu ayrılık sonrasında Ersin Korkut’tan saklanan bir gerçek de gün yüzüne çıktı.

Korkut’un köpeği Mes yarışmalar sürerken geçirdiği bir kaza sonrasında hayatını kaybetmiş ve bu durum ünlü oyuncudan saklanmıştı. Eleme sonrasında kendisine bu kayıp haber verilen Korkut, takipçilerine taziyeleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ersin Korkut’un köpeği Mes’in vefatı sonrasında yaptığı yeni paylaşım ise Survivor yarışmasıyla ilgili oldu. Yarışma parkurundaki bir engelin üzerinden geçerken çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Korkut bu karenin altına şunları yazdı:

“3 aylık Survivor maceramda beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler.. Sizlerin desteğiyle bütün engelleri aştım.”

ersin-twitter

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