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  4. Ersin Korkut'un ailesinden flaş talep! Acun Ilıcalı’dan Ersin Korkut’un köpeği Mes açıklaması

Ersin Korkut'un ailesinden flaş talep! Acun Ilıcalı’dan Ersin Korkut’un köpeği Mes açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 09:13 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Instagram'dan canlı yayın yapıp ünlüler takımından Survivor Ersin Korkut'un köpeği Mes hakkında birtakım açıklamalarda bulundu. Mes bir süre önce ölmüş ancak bu haber Ersin'e verilememişti.

Ersin Korkut'un ailesinden flaş talep! Acun Ilıcalı’dan Ersin Korkut’un köpeği Mes açıklaması

Acun Ilıcalı Instagram hesabından açıklamalar yaptı. Ilıcalı yaptığı canlı yayında salı günü konsey toplantısında ünlüler takımından Survivor Ersin’e köpeği Mes’in öldüğünü söyleyeceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı açıklamasında “Ersin’in ailesinden bize bir talep geldi. Köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğinin öldüğünü Ersin’e söylemeliyiz” dedi.

ersinkorkut-instagram

Ersin Korkut’un çok sevdiği köpeği Mes geçtiğimiz ay ölmüştü. Yarışmada da sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes’i çok özlediğini söyleyen Korkut’a kötü haberi kimse verememişti.

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