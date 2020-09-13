Ertem Şener’den Survivor Barış Murat Yağcı sitemi! ‘Survivor’a katıldı diye...’

Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programının moderatörlüğünü yapan Ertem Şener, Beşiktaşlı olmasıyla biliniyor. Mikrofonu takana kadara Beşiktaşlı olsuğunu belirten Şener, dün gece yayınlanan Beyaz Futbol programında Beşiktaş’ın bağış gecesinden dem vurdu. Yorumculuğunu eski Beşiktaşlı futbolcu ve menajer Sinan Engin yaptığı Beyaz Fubol’da Barış Murat Yağcı’nın davet edilmesi eleştirildi. Ertem Şener’in hedefinde olan Barış Murat Yağcı ise hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepkisiz kalmayı tercih etti.

‘BİR SURVİVOR’A KATILDI DİYE’

Süper Lig’in 2020-2021 sezonun başlamasıyla beraber Beyaz Futbol programı da yayın hayatına hızlı bir giriş yaptı. Beyaz Fubol’da yorumculuk yapan Sinan Engin ve moderatör Ertem Şener’in Survivor finalisti Barış Murat Yağcı hakkında söyledikleri eleştiriler geceye damga vurdu. Barış Murat Yağcı’nın Beşiktaş’ın bağış gecesinde yer almasını Ertem Şener sert sözlerle eleştirdi. Şener, “Survivor’da Barış diye bir tane çocuk vardı. Sen Beşiktaşlı diye onu getiriyorsun. Tamam çocuk Beşiktaşlı olabilir ama gerçek Beşiktaşlı olan sporcuları, camiaya gönül vermiş insanları davet etmiyorsun stada. Bir kere Survivor’a gitti ve yıldız oldu diye, Beşiktaş’ın temsilcisi mi oluyor bu insanlar? Var mı böyle bir şey” cümlelerini kullandı. Ertem Şener’in sözleri Barış Murat Yağcı’nın hayranlarından tepki topladı.

