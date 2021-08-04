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  4. Erzurum'da ayının yüzdüğü anlar şaşkına çevirdi: Daha önce çok ayı gördüm ama...

Erzurum'da ayının yüzdüğü anlar şaşkına çevirdi: Daha önce çok ayı gördüm ama...

04.08.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar insanlar kadar doğada yaşayan hayvanları da olumsuz yönde etkiliyor. Erzurum'da baraj gölüne giren bir ayının dakikalarca yüzerek suyun keyfini çıkardığı anlar görüntülendi. Yüzen ayıya ilk kez rastladığını söyleyen özel güvenlik görevlisi, ''Bugüne kadar çok ayı gördüm ama yüzenini ilk defa gördüm. Bir av yakaladığını düşündüm ve köprünün üzerine çıkıp baktığımda yüzdüğünü görünce şaşırdım'' dedi.

Erzurum'un İspir ilçesinin Güllübağı Barajı'nda görevli bir işçi, suda yüzen ayıyı görünce cep telefonu ile çekmeye başladı. Serinlemek için girdiği suda uzun süre yüzen bozayı, daha sonra gözden kayboldu.

''YÜZEN AYIYA İLK KEZ RASTLADIM''

Bölgede bugüne kadar birçok ayı gördüğünü ancak yüzen ayıya ilk kez rastladığını söyleyen özel güvenlik görevlisi Mürsel Polat, "Dağdan bir ayının geldiğini gördüm. Onu izlerken baraj gölüne girdiğini gördüm. Bir av yakaladığını düşündüm ve köprünün üzerine çıkıp baktığımda yüzdüğünü görünce şaşırdım. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybettim" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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