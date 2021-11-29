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Erzurum Ticaret Borsası

29.11.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 35,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİEt büyükbaşKg35,5035,5035,50HTSPatatesKg1,302,702,48HTS
Kaşar peyniriKg45,5052,0049,40HTSYağlı peynirKg33,0040,0037,20HTSHTS: Hazır Tüccar Satışı

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