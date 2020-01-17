Erzurum'un asırlık geleneği "1001 Hatim"de dua heyecanı

Erzurum'da İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı ve yaklaşık 500 yıldır gelenek olarak sürdürülen "1001 Hatim"in duası yapıldı.

Kentin felaketlerden korunması için 16. yüzyılda İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı gelenek, asırlardır Erzurum'da coşkuyla yaşatılıyor. Halkın camilerin yanı sıra ev ve iş yerlerinde Kur'an-ı Kerim okuyarak katkı sunduğu gelenek yaklaşık bir ay sürüyor.

Çevre illerde, hatta yurt dışında yaşayanların da hatimlerle destek verdiği geleneğin son duası için tarihi Ulu Cami'de program düzenlendi. Merkezi sistem sayesinde cuma namazı öncesi ildeki tüm camilerin hoparlörlerinden yayınlanan programda, hafızlardan oluşan koro ilahi ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen'in dini sohbetinin ardından İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, kürsüye çıkarak "1001 Hatim" kapsamında okunan 45 bini aşkın hatmin duasını yaptı. Sula'nın vatanın, milletin birlik ve beraberliği, günahların affı, memleketin selameti için yaptığı duaya cami cemaati hep bir ağızdan "Amin" dedi.

Fatiha okunmasının ardından cuma namazı kılındı.

