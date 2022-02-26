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İnanılır gibi değil! Sosyal medyada görünce cinsel organında denedi, soluğu hastanede aldı

26.02.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan 49 yaşındaki bir adam, penisinin içinde 24 saat boyunca bir pil kaldıktan sonra acil bir şekilde ameliyata alındı. Adamın cinsel organında tahribat meydana geldiği söylendi.

İnanılır gibi değil! Sosyal medyada görünce cinsel organında denedi, soluğu hastanede aldı

Bir adam sosyal medyada gördükten sonra cinsel performansını arttırmak için penisine pil sokmaya karar verdi. Bu tuhaf kararının ardından vücudunda meydana gelen değişiklikler üzerine soluğu hastanede aldı. Obstrüktif üriner semptomlara bağlı olarak acı içinde acil servise giden adamın penisinde 24 saat boyunca duran pil alındı. Beş ay sonra ise tedavi edilen penisinde pilin üriner tıkanıklık komplikasyonlarına yol açması üzerine tekrar hastaneye sevk edildi.

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“CİDDİ HASARA NEDEN OLDU”

Doktorlar yabancı cisimlerin vücuda girmesiyle birlikte nadir görülen hastalıklara davetiye çıkartabileceğini söyledi. Cinsel organında pil bulunan adama ilişkin raporunda tıbbi ekip, “Pil vücuttan çıkartıldı. Ancak 24 saat pil bulunması üretra ve korpus spongiozumda ciddi ve ilerleyici hasara neden oldu” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya penis
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