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Esat Yontunç’un acı günü! 'Dünyadaki bir melektin...'

04.02.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Esat Yontunç’un acı günü! 'Dünyadaki bir melektin...'

TV8'in önemli isimlerinden Esat Yontunç’un annesi hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı paylaşımında "En zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın" diyerek acısını paylaştı.

Esat Yontunç’un acı günü... Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından çocukluk arkadaşı ve ortağı Esat Yontuç'un annesi Emel Yontuç'un vefatıyla ilgili duygusal bir mesaj paylaştı.

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Ilıcalı, Emel Yontuç'un fotoğrafının altına "Sen sadece Esat’ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun. O evde bana gösterdiğin şefkati asla unutmayacağım. Seni hep kızlarıma örnek göstereceğim. Sen benim canım Emel teyzemsin... Nur içinde yat, hep aklımda olacaksın. Mekanın cennet olsun..." notu düştü.

ESAT YONTUÇ KİMDİR?

Esat Yontunç 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini önce Moda Koleji ardından da İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Esat Yontunç Acun Ilıcalı ile çocukluk arkadaşıdır. Öyle ki, Acun Ilıcalı trafik kazası sonucu annesi ve babasını kaybedince bir sene kadar Yontunçların evinde kalmıştır.

Acun Ilıcalı ile hem iş hem de arkadaşlık bağı bulunan Esat Yontunç, Acun Ilıcalı'yı ekranlara kazandıran Acun Firarda adlı programda kameraman olarak çalışmıştır. İş ilişkileri boyunca birlikte yol alan Esat Yontunç ve Acun Ilıcalı Acun Medya şirketini de birlikte kurmuştur.

Esat Yontunç hem Acun Medya şirketi ortağıdır hem de TV 8 kanalında yayınlanan Survivor başta olmak üzere birçok programın yapımcısıdır.

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