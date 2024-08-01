"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise bombayı patlattı! Evleniyor

Survivor All Star yarışmasının finalisti Nefise Karatay hakkında yarışmadaki yakın arkadaşı Berna ile ilişki dedikoduları gündeme gelmiş Nefise ise bu iddialara çok sinirlenmişti.

Nefise Karatay katıldığı bir programda hakkındaki iddialar karşısında 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim' açıklamasını yapmıştı.

BOMBAYI PATLATTI

Survivor Nefise şimdi de bombayı patlattı. MagazinBurada'da yer alan habere göre hayatında biri olduğunu açıklayan Nefise 'ciddi düşünüyorum. Belki de seneye ciddi bir şey olabilir. Daha önceden tanışmış olduğum birisiydi zaten. Çok ciddi düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.