Escobar'ın gizemli kaybı! Meksika bunu konuşuyor:Bu fotoğraftan sonra gören olmadı

Meksika’da yaşayan 18 yaşındaki hukuk öğrencisi Debanhi Escobar’ın gizemli kayboluşu ülkede infial yarattı. Arkadaşlarıyla beraber Nuevo Leon eyaletindeki bir partiye katılan Escobar, sabaha karşı evine dönmek için bindiği takside yaşadığı olay sonucunda bir sanayi şehri olan Monterrey yakınlarındaki Nuevo Laredo otoyolunda tek başına kaldı. O anları çeken taksi şoförünün fotoğrafı genç kızın son karesi olarak paylaşıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARTTI

9 Nisan sabahı saat 05.00’te çekilen fotoğraf, genç kızın arkadaşlarının güvenilir olduğunu söyleyerek çağırdığı taksi şoförü Juan David Cuéllar’ın telefonundan çıktı. Taksi şoförü fotoğrafı genç kızı Monterrey şehrinde arabadan indirdiğini kanıtlamak için çektiğini söyledi. Ecobar’ın ise taksi şoförünün kendisine uygunsuz bir şekilde dokunması sonucunda ikili arasında yaşanan tartışmayla arabadan indirildiğini güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıkarttı. Polis sürücüyü uyuşturucu madde bulundurma suçundan tutuklarken aynı zamanda genç kızın yeri konusunda da sorguladı.

AİLE YALVARDI

Genç kızın son olarak görüntülendiği otobanda üzerinde siyah bir pantolon, beyaz bir üst ve siyah spor ayakkabı vardı. 18 yaşındaki genci ailesi birilerinin bilgi vermesi umuduyla fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

KÖTÜ HABER GELDİ

Olay yerine yönlendirilen insansız hava araçları, arama köpekleri ve güvenlik kamerası görüntüleri sonucunda Escobar’dan günler sonra acı haber geldi. Polisler, Debanhi’nin cesedini yol kenarındaki bir motelin 4 metrelik derin su deposundan çıkardı. Yetkililer, Debanhi'nin bir kafa travması sonucu öldüğünü iddia ederken, genç kızın yanlışlıkla su deposuna düştüğü öne sürüldü. Aile ölümün doğrudan taksi şoförüyle alakalı olduğunu söyleyerek araştırılmasını istedi.



