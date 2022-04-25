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Öğretmenin cinsel ilişkiye girdiği lise öğrencisinin annesi olayı savundu! “Okuldan atılmaması için...”

25.04.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

West Lothian'daki bir lisede matematik öğretmeni olarak çalışan Ross Spitall isimli bir adam öğrencisiyle evinde cinsel ilişkiye girdi. 18 yaşındaki kız öğrenci ve sevgilisini evlerinde yakalayan Spitall’ın sevgilisi durumu kızın ailesi ile okula bildirdi. Okul yönetiminin hakkında soruşturma başlattığı Spitall’a destek 18 yaşındaki kız öğrencinin annesinden geldi. Veli yaşananların sonucunda öğretmenin okuldan atılmaması gerektiğini savundu.

Öğretmenin cinsel ilişkiye girdiği lise öğrencisinin annesi olayı savundu! “Okuldan atılmaması için...”

İngiltere’nin West Lothian bölgesindeki bir lisede matematik öğretmeni olarak çalışan Ross Spitall isimli bir adam ve 18 yaşındaki kız öğrencisi arasında cinsel içerikli 800 mesajlaşmanın olduğu belirlendi. 32 yaşındaki öğretmenin evine öğrencisini davet ederek cinsel birliktelik sırasında kız arkadaşına yakalanması ise ortalığı karıştırdı. Öğrencinin ailesine bildirilen durum üzerine öğretmenin görevine son verildi. Öğrencinin annesini ise kızı ve öğretmeni arasında istikrarlı bir ilişkinin olduğunu savunarak Spitall’ın görevine geri dönmesini istedi.

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KIZ ARKADAŞI MESAJLARINI İFŞA ETTİ

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Ross Spitall’ın o dönemki kız arkadaşı Kim Smyth, aralarında çıplak fotoğraflarında olduğu bütün mesajlaşmaları okul yetkililerine gönderdi. Spitall öğrencisiyle ilişkisini kabul ederken durumdan pişman olduğunu ve öğretmenliğe geri dönmek istediğini dile getirdi. Spitall, “Her gün bu hayatı yapmasaydım nerede olacağımı düşünüyorum. Utandım ve bir sürü hata yaptım. Bunların geri dönüşünü yapamadığım için affedilmeyi diliyorum.Bir daha olmayacak, tüm iddiaları kabul ediyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen İngiltere
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