Öğretmenin cinsel ilişkiye girdiği lise öğrencisinin annesi olayı savundu! “Okuldan atılmaması için...”

İngiltere’nin West Lothian bölgesindeki bir lisede matematik öğretmeni olarak çalışan Ross Spitall isimli bir adam ve 18 yaşındaki kız öğrencisi arasında cinsel içerikli 800 mesajlaşmanın olduğu belirlendi. 32 yaşındaki öğretmenin evine öğrencisini davet ederek cinsel birliktelik sırasında kız arkadaşına yakalanması ise ortalığı karıştırdı. Öğrencinin ailesine bildirilen durum üzerine öğretmenin görevine son verildi. Öğrencinin annesini ise kızı ve öğretmeni arasında istikrarlı bir ilişkinin olduğunu savunarak Spitall’ın görevine geri dönmesini istedi.

KIZ ARKADAŞI MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Ross Spitall’ın o dönemki kız arkadaşı Kim Smyth, aralarında çıplak fotoğraflarında olduğu bütün mesajlaşmaları okul yetkililerine gönderdi. Spitall öğrencisiyle ilişkisini kabul ederken durumdan pişman olduğunu ve öğretmenliğe geri dönmek istediğini dile getirdi. Spitall, “Her gün bu hayatı yapmasaydım nerede olacağımı düşünüyorum. Utandım ve bir sürü hata yaptım. Bunların geri dönüşünü yapamadığım için affedilmeyi diliyorum.Bir daha olmayacak, tüm iddiaları kabul ediyorum” dedi.



