Malezya’da mide bulandıran olay! Kediye tecavüz eden 63 yaşındaki adam yakalandı

63 yaşındaki Janting Anak Keling isimli bir adam Shudai kentindeki bir çocuk parkına geldi. İlk başlarda sakin tavırlar sergileyerek sokak hayvanlarını seven adam daha sonrasında bir kediyi kucağına alarak tecavüz etti. Çocukların gözünün önünde kediye tecavüz ederek ölümüne neden olan Keling, tutuklandı. İfadesine başvurulan adam Malezya'daki Oturum Mahkemesi'ne çıkarken bir kediyle doğal olmayan cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu.

KEFALET ÖDENMEMESİ İSTENDİ

Malezya Ceza Kanunu'nun 377. Bölümü uyarınca 20 yıla kadar hapis, ağır bir para cezasına çarptırılabileceği ve hatta dayakla cezalandırılabileceği bildirildi. Hayvan hakları savunucularını ayağa kaldıran olayın sonrasında ülke genelinde mahkemeden Keling için kefalet ödenmemesi istenildi.



