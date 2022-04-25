Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Malezya’da mide bulandıran olay! Kediye tecavüz eden 63 yaşındaki adam yakalandı

Malezya’da mide bulandıran olay! Kediye tecavüz eden 63 yaşındaki adam yakalandı

25.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Çocukların ağırlıklı olarak oyun oynadığı bir parka gelen 63 yaşındaki Janting Anak Keling isimli bir adam bir sokak kedisine tecavüz etti. Çevresindekilerin bakışlarına aldırış etmeyen adam kedinin ölümüne neden oldu. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesinden sonra suçunu itiraf eden Keling, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malezya’da mide bulandıran olay! Kediye tecavüz eden 63 yaşındaki adam yakalandı

63 yaşındaki Janting Anak Keling isimli bir adam Shudai kentindeki bir çocuk parkına geldi. İlk başlarda sakin tavırlar sergileyerek sokak hayvanlarını seven adam daha sonrasında bir kediyi kucağına alarak tecavüz etti. Çocukların gözünün önünde kediye tecavüz ederek ölümüne neden olan Keling, tutuklandı. İfadesine başvurulan adam Malezya'daki Oturum Mahkemesi'ne çıkarken bir kediyle doğal olmayan cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulundu.

İnekle öpüştükten sonra evlendi! Kocasının reenkarnasyonu olduğuna inanıyorİnekle öpüştükten sonra evlendi! Kocasının reenkarnasyonu olduğuna inanıyor

KEFALET ÖDENMEMESİ İSTENDİ

3

Malezya Ceza Kanunu'nun 377. Bölümü uyarınca 20 yıla kadar hapis, ağır bir para cezasına çarptırılabileceği ve hatta dayakla cezalandırılabileceği bildirildi. Hayvan hakları savunucularını ayağa kaldıran olayın sonrasında ülke genelinde mahkemeden Keling için kefalet ödenmemesi istenildi.

Mide bulandıran olay! Hindistan’da kertenkeleye tecavüz eden 4 avcı tutuklandıMide bulandıran olay! Hindistan’da kertenkeleye tecavüz eden 4 avcı tutuklandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayranında seksi pozunu görünce şaşırdı! “Beni korkutmayan...”Hayranında seksi pozunu görünce şaşırdı! “Beni korkutmayan...”
Öğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Tartışma yarattıÖğretmeninin mesajlarını ifşa etti! Tartışma yarattı
Tamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılarTamamen çıplak gidince olaylar karıştı! Yaka paça attılar
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Malezya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...

Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Şimdi...

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

Tutuklanmamak için cinsel ilişki teklif etti

“Dünyaca ünlü iş insanı” dedi! Milyonluk seks kaseti...

“Dünyaca ünlü iş insanı” dedi! Milyonluk seks kaseti...

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Aralarında 46 yaş fark var! Eleştirilere cevabı olay oldu

Aralarında 46 yaş fark var! Eleştirilere cevabı olay oldu

Babasının cenazesine gelemedi! Gömüldüğü anları paylaşıp...

Babasının cenazesine gelemedi! Gömüldüğü anları paylaşıp...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.