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Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü dehşeti! Kaldırımda yürüyen kadına çarpıp kaçtı

25.08.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta ehliyetsiz sürücü, işe gitmek üzere kaldırımda yürüyen kadına çarpıp kaçtı. Olayda kadın ağır yaralanırken, ehliyetsiz sürücü kısa sürede yakalanarak karakola teslim edildi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 20 Ağustos Cuma günü saat 07:00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, işe gitmek için kaldırımda yürüyen Nuran Karacan’a direksiyon hakimiyetini kaybeden Barış E.'nin (18) kullandığı araç arkadan çarptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle kadının yolda sürüklendiğini gören sürücü olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından Karacan’ı hastaneye kaldırdılar. Polis ekipleri kazaya karışan şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis ekipleri olaya karışıp kaçan şahısı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler plaka üzerinden araç sahibine ulaştı. Araç sahibi verdiği ifadesinde kaza günü aracı Barış E’nin kullandığını ifade etti. Barış E. kısa sürede yakalanarak karakola götürüldü. Kadının hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt
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