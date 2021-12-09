Esenyurt'ta saniyeler süren hırsızlık! 6 bin liralık laptopun çalınma anı kamerada

Olay, dün 09.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde bulunan bir restoranda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre müşteri gibi restorana giren şahıs, etrafı kolaçan ettikten sonra masanın üstündeki laptopu gözüne kestirdi. Saniyeler içerisinde değeri yaklaşık 6 bin TL olan laptopu çalan hırsız olaydan sonra kayıplara karıştı. Yaşanan olay öncesinde şahsın yan taraftaki dükkana da girerek hırsızlık yapamaya çalıştığı öğrenildi. Restoranda gerçekleşen o hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"HIRSIZ HİÇ İZ BIRAKMAMIŞ"

Laptopun çalınma anlarını anlatan Sude Şahin, “Biz sabah 08.30’da dükkanı açıyoruz. Açılış yapan arkadaş arka tarafta işlerini hallediyormuş. O sırada bir şahıs ilk önce yan taraftaki dükkana girmiş ve etrafı kurcalamış. Çalacak bir şey bulamayınca oradan çıkarak bizim dükkana gelmiş. Şahıs, hiçbir yere dokunmadan, iz bırakmadan tezgahı kurcalamış ve köşede duran laptopu çalmış. Olay yeri inceleme ekipleri de hırsızdan hiçbir iz bulamadı. Yani çok profesyonel çıktı hırsız. Yoğun bir restoran olduğumuz için ilk etapta hırsızlığı fark edemedik. Akşam baktığımızda ise laptop yerinde yoktu. Hemen kameralara baktık ve çalındığını fark ettik. Daha sonra polislere haber verdik. Hırsızın en kısa sürede bulunmasını istiyoruz çünkü bilgisayarda iş yerine ait bilgiler vardı” dedi.

(İHA)

