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  4. Esenyurt’ta korku dolu anlar! 3 kişinin ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Esenyurt’ta korku dolu anlar! 3 kişinin ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

22.10.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç, caddedeki bir iş yerinin duvarına çarptıktan sonra devrildi. Üç kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 14.30 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahalles’inde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan araç, ilk önce kaldırıma çaptı. O sırada kaldırımda yürümekte olan 3 yaya, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazanın etkisi ile devrilen araç, ilk önce cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına sonra ise yolda duran bir motosikletin üzerine düştü. Araçta sıkışan sürücü, vatandaşların yardımı ile çıkarılırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaşanan korkunç kazada şans eseri kimse yaralanmazken, sürücü ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İLK GÖRDÜĞÜM ŞEY ARACIN YAN YATMASIYDI"

Tanık olduğu kazayı anlatan Yasin Ünal, “Yarım saat önce dükkanımızda iş yapıyorduk. Bir anda ses geldi. Ses geldikten sonra hemen kapıya koştum. İlk gördüğüm şey aracın yan yattığı oldu. Daha sonra şoförü, gelen vatandaşlarla beraber ön camdan çıkardık. Polis ekipleri geldi, ifadesine başvurdu. Yaralı yoktu, sadece maddi hasar meydana geldi” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt
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