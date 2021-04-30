Eser Yenenler: Fark etmeden hanımın kalbini kırmışım

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da nikah masasına oturmuş ve ilk çocukları Kuzey'i de dört ay sonra kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

"FARK ETMEDEN HANIMIN KALBİNİ KIRMIŞIM"

Mutlu bir evlilik sürdüren ikili, kamera karşısına geçti. Eser Yenenler, eşi ile birlikte çekilen fotoğrafını, "Hanımın fark etmeden kalbini kırmışım... Gönül alma gönderisidir" sözleriyle yayınladı.

Ardından 26 yaşındaki Berfu Yenenler ise, "Küsmüştüm, bari barışalım' gönderisi..." ifadelerini kullandı. Çiftin esprili paylaşımları takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



