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  4. Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti çocuklarıyla yeni yıl pozu verdi

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti çocuklarıyla yeni yıl pozu verdi

15.12.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler çifti çocuklarıyla birlikte yeni yıla özel poz vermek için objektif karşısına geçti. Ünlü çiftin pozlarına hayranları beğeni yağdırdı.

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti çocuklarıyla yeni yıl pozu verdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, bu sefer çocuklarıyla birlikte objektif karşısına geçti. Çocuklarıyla birlikte yeni yıla özel pozlar vereb çiftin karelerine hayranları beğeni yağdırdı.

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Berfu Yenenler ile Eser Yenenler 2019 yılında nikah masasına oturmuş, aynı yıl oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, mart ayında ikinci çocukları Mete'ye kavuştu. Berfu Yenenler fotoğrafı "Sıcacık bir his" notu ile Instagram'da paylaştı.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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