Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti çocuklarıyla yeni yıl pozu verdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Eser Yenenler ve Berfu Yenenler çifti, bu sefer çocuklarıyla birlikte objektif karşısına geçti. Çocuklarıyla birlikte yeni yıla özel pozlar vereb çiftin karelerine hayranları beğeni yağdırdı.

Berfu Yenenler ile Eser Yenenler 2019 yılında nikah masasına oturmuş, aynı yıl oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, mart ayında ikinci çocukları Mete'ye kavuştu. Berfu Yenenler fotoğrafı "Sıcacık bir his" notu ile Instagram'da paylaştı.

