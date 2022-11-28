Eser Yenenler ve Berfu Yenenler’den dizi geliyor! EXXEN dizisi Bir Evlilik Hikayesi konusu ne, ne zaman başlayacak?

Ünlü komedyen Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler’le “Çift Terapisi” adlı gösterisiyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gösterinin yanı sıra ünlü çiftten bir de dizi haberi geldi.

Berfu Yenenler geçen günlerde dizi için sosyal medyadan isim önerisi istemişti. Merak edilen projenin detayları ise netlik kazanmaya başladı.

EXXEN DİZİSİ BİR EVLİLİK HİKAYESİ KONUSU NE?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Exxen için çekilecek olan dizinin adı şimdilik “Bir Evlilik Hikâyesi”… Dizinin bölümlerinin 15-20 dakikadan oluşması ve 18 günde çekilmesi planlanıyor.

Dizi 9 bölümden oluşacak ve Eser ile Berfu Yenenler’in tanışmalarından büyük oğlu Kuzey’i doğurmasına kadar geçen hikâyeyi esprili bir dille anlatılacak. Dizinin senaryosunu Berfu Yenenler yazdı.

“Bir Evlilik Hikâyesi” dizisinin yönetmen koltuğunda ise Can Kılcıoğlu oturacak. Diziye ünlü konuk oyuncular da renk katacak. EXXEN dizisi Bir Evlilik Hikayesi'nin ne zaman başlayacağına dair ise henüz bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.



