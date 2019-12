Eşi Bülent Şakrak ile tatile çıkan Ceyda Düvenci'den duygusal paylaşım!

Yılbaşını eşi Bülent Şakrak ile Fransa'nın Colmar kentinde geçirecek olan Ceyda Düvenci, tatil sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çocuklarına duyduğu özlemi anlattı.

Ceyda Düvenci paylaşımında şunları yazdı:

“Hayat dengeli ve dengesiz duygulardan ibaret aslında. Bir taraftan sevgilimle güzel zaman geçirmek, baş başa olmak ve yeni yerler keşfetmekten ve doyasıya uyumaktan keyif alırken bir yandan da elimiz telefonda, aklımız evde; “Kız ne yapıyor, oğlan iyi mi?” diye düşünüp duruyoruz. “Hadi dönüşümüzü erkene alalım” diyoruz sonra diyoruz ki; “365. günde 5 günü de birbirimize ayıralım.” Burnumuzda evlatlarımızın kokuları, el ele sokakları tavaf ediyoruz. İyi ki varlar, her anımıza şükür… Annelik-babalık tam da bu bence. Sevgililik hali ile evlat kokusu arası yaşanan anlar. Baş başa olmak muhteşem ama biliyorum ki ikimizin de aklı onlara kavuşacağımız anda… Yaşadığımız her ana, gördüğümüz her yeni yere de şükür, yuvamıza da…"