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Eşine yemek pişirmek için işinden istifa etti! Açıklaması herkesi şaşırttı

09.09.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki Katrina Holte, bir seyahat acentasındaki işinden yoğun stres nedeniyle ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından işten ayrılık nedenini duyuran Holte, yemek pişirmek ve yarı zamanlı bir terzide eşinin kıyafetlerini dikmek için istifa ettiğini söyledi. Holte’nin bu açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eşine yemek pişirmek için işinden istifa etti! Açıklaması herkesi şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oregon eyaletinde yaşayan Katrina Holte ve Lars, sosyal medyada yaşam tarzlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Seyahat acentasındaki işinden ayrıldıktan sonra yarı zamanlı terzilik yapmaya başlayan Holte, eşiyle ve ev işleriyle daha fazla ilgilenebilmek için bu kararı verdiğini söyledi. Çiftin 1950’li yılları anımsatan hayat düzeni sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

“KIYAFETLERİMİZİ KENDİM DİKİYORUM”

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Kendisini 1950’li yıllarda hayata ait hissettiğini söyleyen Hulte, “Dolabım 1950’li yıllardaki kıyafetlerle dolu. Evimin dizaynında ise 1940 tarzı hakim. Daha güzel, daha eski moda anlayışına ait olduğumu hissediyorum ama bunun nedenini bilmiyorum” dedi.

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Mühendis olan Lars işten geldikten sonra akşam yemeğini yiyor ve çift geleneksel oyunlar oynuyor. Güne sabah 06.30’da başladığını söyleyen Hulter, kendi diktiği kıyafetleri eşinin giymesini bekliyor ve ona işte yiyebilmesi için öğle yemeği hazırlıyor. Eşiyle ilgilenmenin kendisini mutlu ettiğinden söz eden Hulter, “Küçüklüğümden beri hep hayalimdi. Bu hayat tarzını benden istemedi ve tamamen benim fikrimdi. Kendimi eşimle ve evimle çok mutlu hissediyorum” diye konuştu.

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sosyal medya
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