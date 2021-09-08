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  4. Herkes şikayet ediyor! Tacikistan’da ‘tek kaş’ güzellik işareti olarak kabul ediliyor

Herkes şikayet ediyor! Tacikistan’da ‘tek kaş’ güzellik işareti olarak kabul ediliyor

08.09.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ülkenin kendine özgü gelenekleri ve normları olduğu bilinen bir gerçektir. Kültürel öğelerin getirisi olarak ülkeler arasında pek çok durum farklı bir şekilde algılanır. Bir el hareketi bazı ülkelerde küfür ya da hakaret anlamını taşırken bazı ülkelerde ise sevgiyi gösterir. Bu nedenle güzellik algısında da ülkelere göre değişkenlik yaşanır.

Herkes şikayet ediyor! Tacikistan’da ‘tek kaş’ güzellik işareti olarak kabul ediliyor

Güzellik tamamen estetik kaygıların gölgesinde kişisel bir meseledir. Ancak toplumsal normlar çerçevesinde güzellik kalıpları belirli kuralların içine hapsedilir. Bakımlı kadınları oldukça şaşırtacak bir güzellik kuralından söz edeceğiz. Tacikistan’ın bazı bölgelerinde kadınların kaşlarını uzatması ve ‘tek kaş’ modası güzellik göstergesi olarak algılanır.

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SOSYAL MEDYADA DA YAYGINLAŞMAYA BAŞLADI

Özellikle sosyal medyada vücudunun bir parçası olduğunu söyleyerek istenmeyen tüylerini almayı reddeden bir kesim oluşmaya başladı. Ünlü ressam Frida Kahlo’nun içinden giden bu akım, sürekli taranan ve adeta fırça ile çizilen düzgün kaşları demode hale getirdi. Kalın ve dağınık duran kaşlar yeniden trend oldu. Bu modayı uzun yıllardır uygulayan bir ülke var: Tacikistan.

Tacikistan’ın bazı bölgelerinde tek kaş kadının güzelliğinin bir işareti olarak gösterilir. Doğal olarak bir kadının kaşlarının arasında tüylerin bulunması gerektiğine inanan yöre halkı, bu durumun şanslı bir yaşam sürmenin işareti olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tacikistan
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