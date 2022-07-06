Köpeğin havlanmasına sinirlendi! Demir çubukla yüzüne vurunca ortalık bir anda karıştı

Hindistan’ın Delhi kentinde yaşayan Hemant ve Renu çifti, yan komşularıyla aralarında bir gerginlik doğduğunu söyledi. İki aile arasındaki tartışmanın şiddetlenmesi üzerine yan komşu çiftin köpekleri Scooby’i kuyruğundan tutup yere düşürdü. Köpeğin kendisine havlaması üzerine bu sefer de yüzüne demir çubukla vurdu. Aile komşularından şikayetçi olurken köpeklerinin yüzünde şişlik ve morlukların olduğunu belirtti.

“YARDIM ETMEK İSTEDİM”

45 yaşındaki Renu, Indian Express'e yaptığı açıklamada olaya dair “Scooby sekiz yıldır bizimle. Onu sadece bir aylık bir köpek yavrusu iken aldık. O nazik bir köpektir. Adam kuyruğunu tuttu ve sırf havlasın diye onu yere fırlattı. Başka türlü onu ısırmazdı” dedi.

Yeminli mali müşavir Hemant, evcil hayvanına yardım etmek için eğildiğini ve komşusunun onu da darp ettiğini anlattı. Yere düştüğünde şiddetli darbeler aldığını belirten Hemant, “Darbeyle yere yığıldım. Köpeğime yardım etmek istedim. Hâlâ kafamda şişlik ve morluklar var. Kendime gelme konusunda zorluk yaşıyorum” diye konuştu.



