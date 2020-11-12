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Eşini döven Ferman Toprak'tan şoke eden savunma

12.11.2020 11:43 | Son Güncelleme:
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Eşini döven Ferman Toprak'tan şoke eden savunma

'Hayatı tesbih yapmışım' parçasıyla tanınan Ferman Toprak, eşi Hilal Toprak'a şiddet uyguladığı iddiasıyla geçtiğimiz ay ifade vermişti. Ünlü şarkıcı, darp haberlerine ilişkin yaptığı savunmayla şoke etti.

Yeni single çalışması olan "Vuslat" isimli şarkı için stüdyoya giren Ferman Toprak, Serdar Ortaç ile kameraların karşısına geçti.
Toprak eşini darp etmesiyle ilgili de ilginç bir savunma yaptı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Toprak eşini darp ettiği iddialarına ilişkin, "Arkadaşlar hayat bu. İnsanlar nazara gelebiliyor. Karı koca arasında böyle şeyler olabilir ama biraz abartıldı. Eşim yine benim çocuklarımın annesi hiç bir sorun yok" dedi.

Ferman Toprak, 3 yıl önce Hilal Toprak ile dünya evine girmiş, çiftin Adel Su isminde bir de çocukları olmuştu.

İddiaya göre; Ferman Toprak eşi Hilal Toprak'la bir arkadaşlarının doğum günü partisine gitti. Toprak çifti evlerine dönerken bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Ferman Toprak sinirlerine hakim olamadı eşini otomobilin içinde darp etmeye başladı.

DARP RAPORU ALIP EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Hilal Toprak şiddet olayının ardından hastaneden darp raporu aldı. Ardından Beykoz polis merkezine gidip eşinden şikayetçi oldu. Hilal Toprak eşiyle ilgili herhangi bir koruyucu tedbir ya da uzaklaştırma kararı aldırmadı. Hilal Toprak ifadesinde, daha önce de eşinden şiddet gördüğünü o gece de otomobilin içinde eşinin kendisine hakaret ettiğini, yüzüne, kollarına ve kafasına vurarak darbettiğini söyledi.

Polis Ferman Toprak'ın da ifadesini aldı. Şarkıcı eşinin şiddet iddiasını reddetti.

Hilal Toprak, Ağustos ayındaki sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da boşanma sinyalleri vermişti. Yaptığı paylaşımda “ilk bizden duymanızı istedim için üzülerek belirtmek istiyorum ki; eşim Ferman Toprak ile yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bundan sonrası adli olduğu için gereken zamanda paylaşım yapacağız. Bu zor dönemde bizlere destek olmanız tek isteğimiz. Teşekkürler.” ifadelerini kullanmış ardından o paylaşımı ‘bir anlık sinir’ diyerek silmişti.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya olabilir tabi karı koca arasında gerginlik tartışma eşinin darp raporu alıp hemen şikayet etmesi salakça onun vurması da yanlış ama biz Anadolu çocuklarıyız herşeye devleti araya sokarsak ortada ne yuva kalır ne itibar

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