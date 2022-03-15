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Eşinin evine baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi konuştu! "İlaçlarımı almaya gittim, şiddet uygulamadım"

15.03.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in, eşi Seval Bazencir'in evinin kapısını balta ile kırarak içeriye girmeye çalıştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bazencir, "Eşime şiddet uygulamadım. İlaçlarımı almak için eve gittim, o an kapıya sinirle müdahale ettim" dedi.

Eşinin evine baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi konuştu! "İlaçlarımı almaya gittim, şiddet uygulamadım"

Mahsun Kırmızıgül'ün 46 yaşındaki kardeşi Yusuf Bazencir ve 5 yıldır evli olduğu 37 yaşındaki Seval Bazencir, boşanma kararı aldı. İkilinin arasında 9 Mart'ta telefonda tartışma çıktı. Seval Bazencir, eşine Beşiktaş'taki eve gelmemesini söyledi. Ancak Yusuf Bazencir evin önüne geldi. Yusuf Bazencir balta ile kapıya vurarak içeriye girmeye çalıştı.

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GÖZALTINA ALINDI

Seval Bazencir, KADES uygulamasına basıp yardım istedi. Polisler Yusuf Bazencir'i baltayla kapıyı kırmaya çalışırken gözaltına aldı. Yusuf Bazencir emniyetteki işlemlerinin ardından tehdit ve hakaret suçundan adliyeye sevk edildi. Yusuf Bazencir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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YUSUF BAZENCİR: EŞİME ŞİDDETE YÖNELİK BİR HAREKETİM OLMADI

Magazin gündemine bomba gibi düşen şiddet iddiasının ardından Yusuf Bazencir, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bazencir, açıklamasında "Evliliğimde eşime karşı saygım ve sevgim sonsuzdur. Yaşanan olayda asla eşime karşı şiddet uygulama amacım olmadığı gibi bugüne kadar da eşime şiddete yönelik bir hareketim olmamıştır. Sadece saatimde almam gereken ilaçlarımı almak amacıyla o an kapıya sinir ve heyecanla müdahale ettim. Bu eylem sadece kapıyı açmaya yönelik olup eşime yönelik değildir" ifadelerini kullandı.

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Mahsun Kırmızıgül
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